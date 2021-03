Cronaca



Due lutti oggi in lucchesia: si sono spenti Maurizio Orazzini e Ezio Lucchesi

lunedì, 15 marzo 2021, 19:13

di gabriele muratori

La comunità altopascese piange la morte di Maurizio Orazzini, 66 anni, malato da tempo di un male incurabile. Un bel ricordo su di lui lo ha rilasciato il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio nel proprio comunicato stampa inviato ai giornali. Orazzini, ex impiegato della Unicredit, era stato in precedenza impegnato sia in politica locale che nello sport del suo paese. Da anni era impegnato anche nel servizio di volontariato presso la Misericordia e nei donatori di sangue di Altopascio oltre che nella Croce Verde di Porcari. Saputa la notizia, la sua pagina facebook è stata tempestata da numerosi e commoventi messaggi di cordoglio da parte dei tanti conoscenti.

Così come Ezio Lucchesi, 74 anni, di Lucca. Persona molto conosciuta in città, in quanto amante della tradizione lucchese, da lui caldeggiata sui vari social. Era stato infatti gestore di alcune pagine facebook relative appunto ad usi e costumi e cibi tipici della tradizione lucchese, seguita con piacere da molti utenti. Lucchesi, pensionato della Cucirini Cantoni, era impegnato in molte attività hobbistiche tra cui la musica e il Vespa Club. In passato era anche stato volontario del Radio Club Città di Lucca operando spesso in emergenze di protezione civile. Anche per lui, molti i messaggi di ricordo da parte di tanti cittadini.