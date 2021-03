Cronaca : lettere alla gazzetta



E' morto il generale Antonio Leone, fu a Lucca tra il 2009 e il 2011

martedì, 23 marzo 2021, 22:45

di maurizio silva

Gli amici veri, diceva una mia professoressa ai tempi del liceo, si fanno a scuola o durante il servizio militare, poi, forse e non sempre, se ne possono aggiungere due, al massimo tre, essendo ormai la formazione di un individuo da considerarsi praticamente conclusa.

Io posso dire di aver avuto la grande fortuna di poter includere tra questi due o tre veri amici che la maturità mi ha regalato, il Gen. Antonio Leone, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza a Lucca negli anni tra il 2009 e il 2011, prima che la sua brillantissima carriera lo portasse prima a Washington e al Comando Generale di Roma.

Antonio Leone, prematuramente scomparso stamani per un male incurabile, era un amico sincero, un padre affettuoso, un marito profondamente innamorato di sua moglie Valeria, donna specialissima e fondamentale nella sua vita.

Profondo servitore dello Stato, devoto a un’idea di Patria che si forma attraverso la correttezza delle proprie azioni quotidiane, permeato di un senso del dovere che posponga la propria persona rispetto al servizio degli altri, Antonio ha lasciato in ogni luogo dove abbia svolto il suo mandato, un ricordo di correttezza e di serietà non comuni, portandolo grazie al riconoscimento delle sue non comuni qualità, umane e professionali, a scalare rapidamente i gradini di una scintillante carriera, avanzando di grado fino alla nomina a Generale di Corpo d’Armata, non per questo però rendendolo meno affabile nei ritagli di vita normale, fuori dall’ambito della sua professione.

L’amore che aveva per la nostra città è rimasto inalterato negli anni; in ogni suo momento libero, cercava di passare alcuni giorni di riposo, sia che fossero tra le Mura piuttosto che nella vicina Versilia.

Ricordarlo a cena con le famiglie mentre si scherzava e si rideva, insieme ai nostri bambini che si affacciano ora all’età dell’adolescenza dopo averli visti crescere fin dai tempi dell’asilo, è una carezza gentile che aiuta a superare questo profondo dolore per un amico che se ne va, per un padre che lascia due figlie, per un marito che lascia la sua amatissima Valeria, per un pezzo di quell’Italia che vorresti e che lui con la sua vita e con il suo esempio ha così pienamente onorato.

Gen. Antonio Leone, nasce a Windsor (Canada) nel 1966, laureato in Economia e Commercio, con specializzazioni in scienze della sicurezza economico-finanziaria e in scienze internazionali diplomatiche, è entrato nelle fiamme gialle nel 1990 e prima dell'esperienza lucchese aveva operato a Messina, Brindisi, Cesena, facendo parte del secondo reparto della Guardia di Finanza di Roma e all'inizio del Duemila è stato rappresentante per i regolamenti comunitari a Bruxelles, successivamente al servizio svolto nella nostra città, è rientrato alla Capitale per poi essere assegnato a Washington fino al rientro in Patria dell’Agosto scorso che lo aveva visto comandato in ruoli apicali del Comando Generale.