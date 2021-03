Cronaca



Frazioni e paesi: a San Pietro a Vico si restaura il monumento ai caduti

lunedì, 29 marzo 2021, 17:45

"Dureranno due mesi i lavori che restituiranno al paese di San Pietro a Vico il monumento ai Caduti completamente restaurato. Si tratta di un intervento in linea con quello in corso a Mutigliano e che prosegue il programma avviato dall'amministrazione comunale per il recupero dei luoghi della memoria e per aumentare il decoro delle frazioni e dei paesi".

A dirlo è l'assessore al decoro urbano Gabriele Bove, che ha effettuato un sopralluogo sul cantiere, aperto nei giorni scorsi, insieme al consigliere con delega ai quartieri e ai paesi, Enzo Giuntoli.

Il monumento ha una struttura semplice: un cippo centrale, sul quale sono incisi i nomi e la dedica ai caduti, poggia su un basamento a gradoni decrescenti in pietra. Sulla sommità del monumento è presente una figura di soldato con una croce in bronzo. Il perimetro è delineato da otto piccole colonne in pietra, collegate da una catena in ferro.

"Il monumento – spiega Giuntoli – è collocato nell'area a verde di fronte al cimitero e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli abitanti di San Pietro a Vico. Fu realizzato nel 1925 a ricordo dei soldati del luogo che morirono nella Grande Guerra. Purtroppo sono molto evidenti ormai su di esso i segni del tempo trascorso e quindi ci siamo adoperati per questo intervento che riteniamo qualificante per il paese".

Il lavoro di restyling sarà effettuato a più mani: della parte in bronzo si occuperà infatti il Centro di restauro ligneo di Michele Paoletti mentre la parte in pietra sarà curata da M.A. restauro di Maria Assunta Sebeti. L'intervento al monumento, che terminerà alla fine di maggio, ha un costo complessivo di 26.900 euro circa.

Nella foto: l'assessore Bove e il consigliere Giuntoli insieme ai restauratori