Furti in appartamento, due extracomunitari in carcere

martedì, 30 marzo 2021, 13:47

La polizia ha tratto in arresto due cittadini extracomunitari dediti ai furti in appartamenti.



Il primo, Lika Perparim, era stato protagonista di un furto in appartamento in Lammari nel mese di novembre 2020. Sul luogo erano state rintracciate copiose tracce ematiche e il personale della polizia scientifica di Lucca è riuscito a scovare delle impronte.



Il ladro si era ferito rompendo il vetro della finestra dell’abitazione dove poi ha commesso il furto.



Gli investigatori della squadra mobile hanno dapprima cercato di individuare soggetti che si erano presentati presso presidi sanitari per ricevere cure a seguito di ferite da taglio. Proprio grazie attività si è individuato un soggetto, Lika Perparim, che immediatamente dopo il furto, si era rivolto alla croce verde per farsi medicare una profonda ferita al polso e alla mano destra asserendo di essere caduto dalla bicicletta.

Visto il tipo di ferite il personale della Croce Verde ha trasportato il soggetto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lucca dove gli è stata diagnosticata “ferita da polso destro con lussazione dorsale ulna e anestesia in territorio mediano” con prognosi di 20 giorni.

Individuato il presunto autore del furto, la squadra mobile ha effettuato una attività investigativa volta a controllare le utenze telefoniche usate dal Lika ed, contestualmente, sono state comparate, da parte della polizia scientifica, le impronte trovate sul luogo del furto con quelle di Lika Perparim. Il risultato ha permesso di stabilire che le impronte trovate sul luogo del furto erano delle del Lika Perparim.



Acquisiti, quindi, i gravi indizi di colpevolezza, il pubblico ministero titolare delle indagini Elena Leone ha richiesto la misura cautelare della custodia in carcere che il gip dottor Alessandro Trinci ha emesso il 25 marzo eseguita ieri dal personale della squadra mobile.



Il 29 marzo, invece, è stato tratto in arresto Oufkir Jamal di 48 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo di pena per reati contro il patrimonio, tra cui furto, e una rapina commessa il 15 settembre 2017 in via San Gregorio all’interno dei giardinetti dove la vittima, un suo connazionale, è stato colpito al volto con una bottiglia subendo 23 giorni di prognosi.



A seguito di questi fatti Oufkir Jamal è stato condannato in via definitiva e deve espiare la pena residua di tre anni, nove mesi e otto giorni di reclusione.



Entrambi sono stati associati alla casa circondariale di Lucca.