Genitori in rivolta alla Custer de Nobili per l'allontanamento di una insegnante

giovedì, 4 marzo 2021, 23:00

di aldo grandi

Alla fine, non soddisfatti delle risposte fornite dalla dirigente scolastica, i genitori di una classe della scuola media Custer De Nobili di S. Maria a Colle hanno inviato una accorata e dettagliata lettera al provveditore agli studi di Lucca Donatella Buonriposi raccontandole, per filo e per segno, quella che, a loro avviso, è stata una palese ingiustizia perpetrata ai danni di una giovane supplente la quale aveva manifestato, durante la sua permanenza nella scuola, un comportamento, una didattica, un impegno e conseguito dei risultati sotto il profilo del profitto degli studenti assolutamente ineccepibili.



La docente, sostituta di una insegnante di ruolo per le materie di italiano, storia e geografia, è stata, in sostanza, 'silurata' suo malgrado senza che ai genitori venisse data adeguata comunicazione dell'accaduto. Anzi.



Nella lettera inoltrata e protocollata al provveditorato, sta scritto che le rappresentanti di classe erano state contattate un paio di settimane fa dalla dirigente del plesso la quale avrebbe loro chiesto di prendere informazioni dai genitori dei ragazzi della classe in questione su un presunto comportamento anomalo e grave posto in essere dalla supplente a seguito di una denuncia da parte del papà di un ragazzo il quale, addirittura, sarebbe rimasto traumatizzato.



Nella fattispecie la giovane supplente avrebbe consentito agli alunni, durante l'orario di lezione, di utilizzare i telefoni cellulari con i quali sarebbero stati guardati filmati a sfondo sessuale e proprio a seguito della visione di tali filmati il ragazzo sarebbe tornato a casa mostrandosi 'traumatizzato'. Inoltre, sempre secondo le accuse, la stessa professoressa avrebbe sottoposto alla classe intera un video, Il gatto nero di Edgar Allan Poe, comunque oggetto e argomento di studio per un racconto giallo.



Al termine del colloquio, la dirigente scolastica avrebbe spiegato che se le accuse fossero state confermate, la docente sarebbe stata raggiunta da seri provvedimenti.



Le rappresentanti di classe si sono subito attivate per trovare eventuali conferme dagli altri genitori, ma non è emerso alcunché in proposito. Anzi, tutti si sono detti entusiasti del percorso scolastico portato avanti dalla supplente e dei risultati conseguiti. Nemmeno il tempo di informare la dirigente scolastica, che la mattina seguente la giovane supplente era già stata rimossa dall'incarico senza che ai genitori venisse data ulteriore spiegazione lasciandoli sconcertati, amareggiati e anche arrabbiati.



A questo punto, giustamente insospettite per la rimozione immediata della supplente senza nemmeno attendere l'esito dell'indagine richiesta alle rappresentanti di classe, è stata contattata la professoressa allontanata la quale ha raccontato una ben triste e, se vera, agghiacciante verità:



il colloquio tra dirigente e rappresentanti di classe è avvenuto il 15 febbraio e la mattina seguente l'insegnante è stata convocata per le 7.30 in presidenza e costretta a firmare una lettera di dimissioni per i motivi sopracitati. Ovviamente la supplente non ha riconosciuto gli addebiti ed è precipitata in uno stato di ansia, turbamento e agitazione che l'hanno vista presentare certificato di malattia fino al 26 febbraio giorno di scadenza del suo incarico.



I genitori di altre due classi si sono indignati e hanno, tutti insieme, chiesto spiegazioni alla dirigente scolastica la quale, di fronte alla evidente inconsistenza delle accuse verso la supplente rimossa, avrebbe promesso di chiamarla per reintegrarla. Niente di tutto ciò. Al contrario, la povera ragazza è stata sì contattata, ma per farle sapere di sentirsi libera di accettare altre proposte.



Appare evidente che le accuse nei confronti della docente erano e sono del tutto prive di fondamento stando a quanto hanno scritto e confermato decine di ragazzi e di genitori. A questo punto resta da comprendere come sia possibile che accadano episodi del genere e che una insegnante venga costretta a firmare una lettera di dimissioni senza il proprio consenso e per delle accuse ingiustificate. Siamo, a nostro avviso, ad un passo sì, ma dall'aver commesso un reato.



Che cosa ne pensa Donatella Buonriposi?