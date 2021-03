Cronaca



I dubbi dei familiari di Galliani: "Troppe cose non tornano, c'era qualcun altro con lui?"

domenica, 28 marzo 2021, 12:23

di gabriele muratori

Le ricerche da parte delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e di squadre di volontari nell'area boschiva tra Petrognano e Villa Basilica, dove giovedì pomeriggio è stata ritrovata l'auto dell'imprenditore scomparso Moreno Galliani di 66 anni, abbandonata in una scarpata, hanno portato, purtroppo, ad un triste epilogo. Nella mattinata di sabato, infatti, è stato rinvenuto da parte dei volontari dell'associazione Anpana, il corpo esanime dell'uomo, a circa un c hilometro più a valle dal luogo del ritrovamento dell'auto. Gli accertamenti degli inquirenti non hanno lasciato dubbi al caso. Il corpo ritrovato in uno stradello sterrato, è proprio quello di Moreno Galliani, l'imprenditore scomparso da martedì scorso senza lasciare notizie.

Forte lo strazio dei parenti, del figlio Sebastiano e della figlia Rubina, i quali, già da mercoledì sera, avevano fatto muovere l'accorato appello tramite la trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto", fornendo indizi utili alla popolazione per il suo ritrovamento.

Nel primo pomeriggio di ieri, carabinieri e vigili del fuoco, assieme al medico legale Stefano Pierotti, hanno quindi proceduto, dopo il riconoscimento, alla rimozione della salma per porlo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'autopsia, nei prossimi giorni, fornirà sicuramente dettagli utili.

Strazio, ma anche incredulità dovuta ai molti dubbi in seguito all'accaduto da parte dei familiari, che ieri pomeriggio si sono subito precipitati sul luogo del ritrovamento per vedere di persona e soprattutto per capire.

"Per quale motivo nostro padre dovrebbe essere venuto da solo fin quassù?" continuano a ripetersi la figlia Rubina e il figlio Sebastiano.

Un interrogativo al quale segue una lunga lista di anomalie alle quali i famigliari intendono far luce. Il ritrovamento del corpo è avvenuto sotto una serie di poggi, a circa 200 metri da una strada sterrata che da Petrognano conduce al paesino di Duomo, nel comune di Villa Basilica.

Circa un chilometro più a monte, il punto del ritrovamento dell'auto, in una zona vicina ad alcune abitazioni nel bosco. Anche per questo, si cercano testimoni che possano aver visto o notato qualche movimento insolito. L'area boschiva è composta da una moltitudine di sentieri scoscesi, irti di vegetazione e non facilmente accessibili.

"Come può, forse in piena notte, un uomo di 66 anni aver percorso queste centinaia di metri tutti da solo?". Anche questa una delle tante domande che i familiari si pongono.

Galliani, nella giornata di martedì, giorno della sua scomparsa, si sarebbe dovuto recare a Borgo a Buggiano presso una delle sue concessionarie. Il luogo del ritrovamento è accessibile dalla zona di Petrognano, nel comune di Capannori, in quanto subito dopo il caseggiato di Duomo, una frana chiude l'accesso alla zona.

Un percorso quindi del tutto anomalo, se fatto dalla zona di Pistoia. A ciò si aggiungono poi gli interrogativi dell'agganciamento delle celle telefoniche tra Chiesina e Ponte Buggianese, del cellulare ritrovato in macchina sconnesso dal geolocalizzatore, di alcune tracce di sangue rinvenute sul finestrino, e non per ultimo della tuta da lavoro, probabilmente non sua, trovatagli indosso.

"Abbiamo voluto percorrere tutta la zona dove nostro padre ha purtroppo vissuto gli ultimi attimi della sua vita. Troppi dubbi permangono. Faremo di tutto per scoprire la verità ed il perché di tutto ciò. Perché nostro padre ha dovuto fare questa brutta fine?".

Concluse le ricerche, si aprono quindi ufficialmente le indagini da parte degli inquirenti, seguendo ogni qualsiasi pista. "Naturalmente sia noi che i carabinieri, prendiamo in considerazione anche un improvviso momento di stato confusionale conclusosi in questa maniera tragica" sottolinea la figlia Rubina Galliani. "Ma questa storia lascia aperta altri evidenti sospetti sulla mano di terze persone".