Guardia di Finanza Pistoia: sequestrati più di 35 chili di marijuana

lunedì, 15 marzo 2021, 13:15

I militari delle Fiamme Gialle di Pistoia hanno avviato una specifica attività di polizia economico-finanziaria orientata alla repressione degli illeciti connessi alla raccolta delle scommesse derivanti da eventi sportivi e non, operate per conto di bookmaker esteri da parte di soggetti economici italiani non collegati telematicamente all’agenzia delle dogane e dei monopoli, quest’ultima quale Ente regolatore in materia.

I finanzieri della compagnia di Montecatini Terme accedevano al domicilio dichiarato di un soggetto di Massa e Cozzile, titolare di una ditta abilitata alla gestione di apparecchi a moneta con vincite in denaro, per avviare un controllo fiscale teso a riscontrare gli effettivi adempimenti di carattere tributario.

Nel corso della ricerca della documentazione amministrativa contabile, i militari hanno rinvenuto un’ingente quantità di foglie e inflorescenze essiccate, risultate essere marijuana, occultate in un’autorimessa di pertinenza dell’abitazione dell’imprenditore verificato, risultate provenienti da una coltivazione di canapa sativa che G.R. (cl. 1958), padre dell’imprenditore ha realizzato in un terreno nella sua disponibilità.

La sostanza era stipata all’interno di contenitori in vetro e metallo pronta per una sua commercializzazione.

Veniva così estesa all’intero stabile in uso a G.R. a seguito di opportuna autorizzazione da parte della locale autorità giudiziaria, una perquisizione che ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente della stessa specie; il tutto per un peso totale di circa 36 kg.

All’esito delle attività, G.R. veniva segnalato alla locale procura della Repubblica per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti.