Il mistero della morte di Galliani a “La vita in diretta” su Rai Uno

martedì, 30 marzo 2021, 19:11

di gabriele muratori

Dubbi, sospetti, incredulità. Elementi che volteggiano sul fitto mistero della morte di Moreno Galliani, l'imprenditore di 66 anni scomparso da casa sua martedì scorso nel primo pomeriggio, e ritrovato senza vita in una boscaglia pochi giorni dopo senza lasciare un perché.



Di questo se n'è occupato anche il programma televisivo pomeridiano di Rai uno, "La vita in diretta", condotto Alberto Matano, che oggi pomeriggio ha infatti trasmesso direttamente dal luogo del ritrovamento del corpo, un servizio dedicato alla scomparsa e alla morte dell'imprenditore lucchese.



Un quadro temporale ristretto ma colmo di interrogativi. Galliani, martedì scorso alle 14.30, parla col figlio Sebastiano ed esce di casa per recarsi ad una delle sue concessionarie nel pistoiese. Sarà il suo ultimo contatto con la famiglia. In serata Galliani non risponde più al telefono e di lui, a breve, si perdono le tracce. Iniziano le ricerche il giorno seguente, e dopo due giorni viene ritrovata la sua auto abbandonata in una scarpata di una zona boschiva, completamente fuori dalla logica del suo tragitto abituale. All'interno dell'abitacolo vengono rinvenute tracce di sangue e il suo cellulare, peraltro sconnesso dalla geolocalizzazione. "Mio padre oltre ad essere un buon guidatore, non sarebbe stato capace di sconnettere il satellite dal suo smartphone" – ripete il figlio Sabastiano Galliani ai microfoni del programma.



Tale serie di elementi sanciscono per gli inquirenti una situazione di indagine più accurata, che porta a pensare a qualcosa che va oltre al semplice allontanamento volontario o all'incidente. Sabato mattina viene rinvenuto un corpo in un dirupo, alla fine di un sentiero fitto di sterpaglie a circa un chilometro dall'auto. Il corpo è quello dell'imprenditore scomparso.



Al mistero si aggiunge altro mistero. L'uomo, indossava, sopra i suoi vestiti, una tuta da lavoro non sua. Si scoprirà poi trafugata ad un contadino della zona, probabilmente dal suo giardino nelle case limitrofe al luogo. "Vogliamo sapere cosa è successo. C'è stata la mano di qualcun altro?" – l'appello unanime dei familiari e soprattutto dei figli Sebastiano e Rubina Galliani che vogliono luce sulla maledetta vicenda. Domani mattina, l'autopsia sul corpo dell'imprenditore, potrà forse chiarire alcuni punti oscuri.