Il prefetto di Lucca incontra il console generale degli Stati Uniti a Firenze

giovedì, 11 marzo 2021, 16:44

Il prefetto Francesco Esposito ha incontrato questa mattina, in videoconferenza, il console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze, Ragini Gupta.



Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati temi di interesse comune sotto il profilo economico, culturale e della sicurezza.



Un focus specifico è stato dedicato all’impatto della pandemia sul tessuto economico e sociale del territorio e ai progetti di rilancio intrapresi, anche al fine di mantenere e sviluppare gli ottimi rapporti commerciali che legano la provincia e gli Stati Uniti, con un export di prodotti provenienti da imprese lucchesi che ha fatto registrare, negli ultimi cinque anni, un deciso incremento.



In particolare, si è condiviso l’auspicio che con il progressivo contenimento della diffusione del virus, grazie all’attuazione dei piani vaccinali, possano essere allentate le restrizioni all’ingresso dei due paesi, in modo da favorire un ulteriore sviluppo degli scambi commerciali.



Il prefetto ha anche illustrato le iniziative adottate per preservare l’economia legale dai rischi di interferenze criminali in un contesto reso più vulnerabile proprio dalle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria.



Nell’incontro si ha avuto modo di soffermarsi sull’importante patrimonio storico-artistico e culturale di Lucca e della sua provincia.



A tal proposito, il console ha espresso il desiderio di poter presto visitare il territorio per ammirarne le sue bellezze e ha anche auspicato che, con il superamento dell’emergenza, possano riprendere e intensificarsi i flussi turistici di cittadini americani che sono da sempre particolarmente attratti dall’Italia, e nell’ambito del territorio nazionale dai siti dalla Toscana.



L’incontro si è concluso con il proposito di promuovere ulteriori occasioni di confronto.