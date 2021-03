Cronaca



In piazza San Michele per dire no alla violenza

lunedì, 8 marzo 2021, 13:33

di chiara grassini

Oggi è la giornata internazionale della donna e nella provincia di Lucca sono in programma una serie di iniziative. Come quella di stamani in piazza San Michele dove è stato allestito un banchetto per contrastare la violenza di genere attraverso una maggiore sensibilizzazione e prevenzione.

Le infermiere del pronto soccorso di Lucca e la referente del codice rosa Piera Banti insieme all'associazione Luna onlus F.i.d.a.p.a (federazione italiana donne arti professioni affari) e alla commisione pari opportunità della provincia, hanno indoosato sulproprio camice bianco una rosa arancione.

Quest'ultima è simbolo di impegno contro la violenza e identifica il personale qualificato che accoglie le vittime di maltrattamenti.A partire dalle 10.30 sono stati consegnati volantini informativi e una rosa ( gialla o arancione) ricamata a uncinetto a tutte quelle persone che si sono avvicinate al banchetto, in piazza fino alle 13.