Cronaca



Inciampa in una buca in piazza del Giglio e cade a terra: accuse al comune

mercoledì, 10 marzo 2021, 19:18

Una donna di 56 anni, Giovanna Saglietto, abitante a Lucca, ma originaria di Sanremo, è rimasta vittima di una brutta caduta in piazza del Giglio a causa di una buca sulla pavimentazione stradale. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata. La donna stava camminando quando, improvvisamente, è inciampata in una vistosa crepa del terreno. Come documentato dalle immagini, le condizioni della piazza sono, piuttosto, preoccupanti e il comune farebbe bene, oltre che a dedicarsi ai problemi di principio sulle declinazioni al femminile delle parole, a coprire le buche che in città e fuori hanno reso Lucca la città... del gruviera.

La donna ha battuto violentemente al suolo il braccio destro ed è stata subito soccorsa da alcuni passanti. Probabile il ricorso ad un legale per tutelare i propri interessi.

Foto Ciprian Gheorghita