Investito pedone al Foro Boario

venerdì, 5 marzo 2021, 22:14

Queste le parole di Donatella Buonriposi, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa e Carrara in merito a quanto è successo alla scuola "Custer De Nobili"

venerdì, 5 marzo 2021, 21:02

Körber, con l’organizzazione di volontariato Mirco Ungaretti, ha consegnato un defibrillatore semi automatico alla scuola ISI Pertini di Lucca, dotando così la scuola e il territorio di un presidio di sicurezza

venerdì, 5 marzo 2021, 20:48

Il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto questa mattina il diploma con cui è stato insignito della cittadinanza onoraria di Uijeongbu, città della Repubblica di Corea

venerdì, 5 marzo 2021, 20:39

“Ci siamo fatti un giro di Mura con l’occhio clinico. Con l’occhio del responsabile della sicurezza o, meglio, del buon padre di famiglia e con la sua diligenza”, così esordiscono i consiglieri comunali Consani e Torrini

venerdì, 5 marzo 2021, 20:35

Inaugurate questa mattina le tre stazioni di cargo bike per trasporto merci sostenibile e green in centro storico. Tre stazioni posizionate in altrettanti punti strategici della città

venerdì, 5 marzo 2021, 20:30

Nella giunta comunale di questa mattina è stato approvato l'atto di indirizzo con cui il comune di Lucca avvia il percorso istituzionale ed amministrativo per la redazione di un piano strategico per la presentazione della candidatura di Lucca a Capitale italiana della cultura 2024