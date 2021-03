Cronaca



IoApro in 'tour' per gridare: "Basta, riaprire il 7 aprile"

venerdì, 26 marzo 2021, 18:02

di chiara bernardini

Meno parole e più fatti. Questo è sempre stato il motto del movimento IoApro nato a gennaio e che in pochi mesi ha raccolto innumerevoli consensi. Oggi più che mai intende gridare un "Basta" in grado di echeggiare su tutta penisola.



Partirà domani, infatti, un vero e proprio tour che si sposterà in quattro città al fine di far sentire la loro voce.



"Ci sono settori chiusi da talmente tanto tempo che non si ricordano nemmeno quanto sia, ma non sembra che questo serva a far diminuire i contagi. Probabilmente non sono loro, non siamo noi la causa di tutto questo - incalzano i promotori di IoApro a nome di tutte le categorie - Abbiamo aspettato e niente è cambiato. Questa situazione non ha più senso, è arrivato il momento di dire basta e riaprire tutti insieme il 7 aprile".



Milano, Napoli, Palermo e Roma: queste le quattro tappe previste per far sentire il loro grido rispettivamente domani - in piazza La Scala - il 30 marzo, il primo e il 4 aprile. "Stiamo morendo, stiamo finendo ogni forma di sussistenza e dobbiamo darci una mano l'un con l'altro - continuano - abbiamo aperto un fondo crowdfunding dove chi vorrà potrà sostenerci donando qualcosa e di conseguenza tornare a vivere insieme a noi. I principi sono sempre gli stessi: sicurezza e gentilezza. Per ottenere un risultato è necessario implementare la sanità e i mezzi di trasporto. Dobbiamo farlo capire tutti insieme, non abbiamo altre possibilità".