ISI Machiavelli commemora la XXVI^ Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

venerdì, 19 marzo 2021, 12:58

Momenti di paura poco fa all'interno del Compra Oro Affari d'oro in piazza Santa Maria 24 dove un falsario è stato 'catturato' e consegnato alla polizia

venerdì, 19 marzo 2021, 09:22

“Omissioni nelle comunicazioni della variazione di reddito” e “false dichiarazioni per l’indebito ottenimento del reddito di cittadinanza”, sono queste le accuse di cui dovranno rispondere 15 persone. Che Paese generoso...

giovedì, 18 marzo 2021, 18:00

Celebrati oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di Santa Maria Fuorisportam dal vescovo Paolo Giulietti. Con lui don Lucio. Presenti tanti amici e rappresentanti delle istituzioni che hanno conosciuto il politico scomparso recentemente. Foto di Ciprian Gheorghita

giovedì, 18 marzo 2021, 17:04

Centri di ascolto e consultori, servizio mensa, lavanderia e doccia, asili notturni. Ma anche associazioni advocacy e tutela legale, distribuzione alimentare, di vestiti e di mobili, servizi sanitari e centri antiviolenza. Ecco "WElcome"

giovedì, 18 marzo 2021, 16:14

Nel giorno del suo funerale, a nome di tutto l'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini", il direttore Fabrizio Papi e il vicedirettore GianPaolo Mazzoli esprimono cordoglio per la morte di Mauro Favilla, fautore dei primi e importantissimi passi che hanno portato il conservatorio alla soglia della statizzazione

giovedì, 18 marzo 2021, 14:33

Per Franco la scuola erano i ragazzi e la scuola ideale per i ragazzi era il mondo. Per questo non esitava ad accompagnarli ovunque la conoscenza trovasse linfa vitale nell’esperienza, consapevole che le quattro mura di un’aula non possano bastare a giovani menti che si formano e a cuori in...