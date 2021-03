Cronaca : lettere alla gazzetta



La 'favola' dei vaccini: solo sei a settimana per gli ultraottantenni e solo dai medici di base

martedì, 23 marzo 2021, 22:41

di gloria michelini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste considerazioni, inviateci da una lettrice, motivate anche dal fatto che si sente molto preoccupata dal momento che suo marito, all'età di 88 anni, non ha ancora ricevuto la convocazione per il vaccino:

Buongiorno signor Aldo,

è notizia di ieri, alquanto vergognosa, che la Toscana insieme alla Sardegna è il fanalino di coda per i vaccini. Questo ritardo riguarda in modo particolare gli over 80 e perciò ancora più deprecabile considerato che per questa fascia di età, andando avanti, il rischio di essere contagiati dal Covid si fa sempre più probabile e, come se già essi stessi non ne fossero al corrente, gli viene ripetuto più volte al giorno da giornali e notiziari.

Allora viene da chiedersi se c'è una sorta di perversione e di crudeltà nell'informarli continuamente mentre poi non si provvede a modificare un metodo di vaccinazione evidentemente inadeguato! Perché, mi chiedo, ci sono stati tanti proclami dalla Regione e dallo Stato che garantivano una vaccinazione veloce e sicura se poi tali promesse non sono state assolutamente mantenute?

Allora sarebbe stato più onesto e meno ingannevole dire in maniera molto cruda, ma sincera che per chi "il suo pane lo aveva mangiato"... i vaccini sarebbero stati pochi e distribuiti con parsimonia. Si perché questa è la realtà per gli anziani che vivono in Toscana. Infatti nella nostra regione è stato disposto che gli ultraottantenni devono essere vaccinati solo dai medici di base, che generalmente ne somministrano, salvo eccezioni, solo sei a settimana indipendentemente dal fatto che possano averne a disposizione anche qualcuno in più, per cui un anziano deve attendere il suo turno anche per più di due mesi e intanto la pandemia avanza!

Ora è chiaro che con questi numeri non si va da nessuna parte e viene da chiedersi come sia stato possibile non considerare che vaccinare solo sei persone alla settimana fosse totalmente insufficiente e privo di senso logico se veramente si voleva tranquillizzare la popolazione degli over 80 e io mi domando come sia potuto accadere che chi ha avuto il compito di gestire questa vaccinazione non abbia avuto la lungimiranza e la competenza di organizzarla meglio.

A questo punto è necessario e, aggiungo io, doveroso, cambiare passo e chi ha creato questa situazione, ora deve sentire la responsabilità e deve anche trovare la possibilità di rimediare cambiando un meccanismo lacunoso e ingiusto e, seppure in ritardo, ha l'obbligo di trovare una soluzione a questa inaccettabile lentezza per non diventare colpevole del fatto che, detto in modo del tutto brutale, ogni giorno che passa qualcuno ci lascia la pelle.