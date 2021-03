La rivoluzione è cominciata: al via il tour di 'IoApro'

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 29 marzo 2021, 17:47

Supermercati o punti d'incontro? Da quando è cominciata la pandemia sembra che ormai la differenza tra questi due non esista più. La situazione è sotto gli occhi di tutti, le lamentele quasi non si contano, ma nessuno dice niente

lunedì, 29 marzo 2021, 17:45

Frazioni e paesi: a San Pietro a Vico si restaura il monumento ai caduti. L'assessore al decoro Gabriele Bove e il consigliere Enzo Giuntoli hanno effettuato un sopralluogo al cantiere. Intervento terminato in due mesi

lunedì, 29 marzo 2021, 12:38

Da questa mattina le ditte incaricate dall'amministrazione comunale hanno iniziato a liberare il cantiere della Manifattura Nord e a smontare i ponteggi sugli edifici che si affacciano su piazzale Verdi, via Vittorio Emanuele, via San Domenico e piazza Cittadella, mentre per gli edifici all'interno del cantiere l'operazione è iniziata già...

domenica, 28 marzo 2021, 12:23

Forte lo strazio dei parenti, del figlio Sebastiano e della figlia Rubina. Strazio, ma anche incredulità dovuta ai molti dubbi in seguito all'accaduto

sabato, 27 marzo 2021, 23:07

Un brutto incidente con la bicicletta per un ragazzo di 15 anni residente a Saltocchio, che nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16, è caduto rovinosamente dalla sua bicicletta andando a sbattere violentemente la testa contro un ciclomotore Ape Car

sabato, 27 marzo 2021, 15:07

Per sensibilizzare l'opinione pubblica sull’endometriosi, patologia che in Italia colpisce tre milioni di donne, questa sera Porta Elisa si colorerà di giallo