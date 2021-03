Cronaca



La Striscia d'inverno ovvero labronici di scoglio

lunedì, 1 marzo 2021, 20:07

di aldo grandi

Sono livornesi. Con tutto quel che ne consegue. E per di più sono anche... matti per la maggior parte delle persone, ma, a nostro modesto avviso, tutt'altro che da legare... Sarà, forse, perché noi lo siamo esattamente come loro se non di più.

Sono, dicevamo, labronici, ma di scoglio che è ben altra cosa che l'esserlo di sabbia anche se, a Livorno e dintorni, la sabbia non c'è ed è tutto scoglio come a dire che i livornesi sono differenti da tutti gli altri e uguali solamente a se stessi.

Sul viale Italia, il lungomare livornese, nei pressi della Baracchina Bianca da non confondersi con quella, storia, Rossa, c'è la chiesa di San Jacopo e la scesa a mare proprio di fronte ai bagni Pancaldi, storico stabilimento balneare di prestigio che ha fatto la storia della città.

Ebbene, da qualche anno a questa parte alcuni amanti del mare d'inverno, hanno scelto di cimentarsi con le temperature piuttosto fredde dell'acqua tuffandosi, soprattutto, durante le giornate di sole e incuranti del vento, di terra ovviamente, che soffia forte e anche gelido, ma non muove la superficie dell'acqua rendendo il fondale trasparente.

Anche nella giornata di ieri, come accade spesso, congruo numero di adepti i quali hanno voluto godersi, in costume e con la cuffia, ma non tutti, un bel bagno di fine febbraio. Che cosa spinge i livornesi a fare il bagno anche quando la stragrande maggior parte degli italiani se ne sta al caldo imbottita nei propri piumini?

E' una bella domanda che abbiamo posto a Leonardo Tovoli il quale, candidamente, ci ha detto di aver cominciato cinque anni fa per puro amore della sfida con se stesso. Vedeva, passando sul lungomare, persone anche di una certa età, immergersi d'inverno e ha pensato che, forse, avrebbe potuto farlo anche lui e, magari, chissà, ricavarne qualche beneficio. Da allora Leonardo non ha smesso più. E si immerge contento e convinto che il farlo serva a stare meglio dal momento che, effettivamente, meglio sta eccome. Sia nell'umore, sia nel fisico.

Mentre parliamo di questa nostra comune abitudine che potremmo senza ombra di dubbio chiamare passione, arriva una delle donne del gruppo denominato la Striscia d'inverno. Si chiama Lucilla Bertocchini e dice di avere origini lucchesi. Le chiediamo se, per caso, non è parente di Marcello Bertocchini presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Risponde che non lo sa, ma che il nonno aveva 15 figli ed era di Lucca. Quindi... tutto è possibile. Anche Lucilla è una aficionado del mare d'inverno, ma dentro l'acqua. E non ha alcuna intenzione di smettere. Occhiali, boccale e via...

E sopraggiunge, vista anche la splendida giornata, un altro appassionato, in costume adamitico o quasi, in realtà con il classico slip tanto caro ai livornesi esattamente come le infradito. Si chiama Alessandro Carrai e lui fa il bagno come tutti gli altri, cioè come se niente fosse.

E' quella degli amici che si gettano nelle chiare e dolci acqua, si fa per dire, di questo angolo di mare, una vera e propria tribù che ha i suoi riti e, perché no?, anche i suoi miti. Nuotare fa bene alla salute, nuotare nelle acque fredde fa bene alla salute, ma, soprattutto, alla mente per la quale rappresenta una vera scarica di adrenalina e un antidepressivo naturale.

Notiamo che l'età dei partecipanti non è più quella della beata incoscienza, ma, noi compresi, forse, un po' incoscienti lo siamo ancora.