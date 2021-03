Cronaca



"L'ex manifattura è della città": è ancora battaglia aperta

lunedì, 15 marzo 2021, 12:35

La battaglia è ancora aperta e il gruppo Manifatturiamo continua a opporsi contro il progetto Coima che dovrà essere approvato in consiglio il 25 marzo.



"Contrariamente a quanto afferma il sindaco Tambellini la porzione sud dello stabile passerebbe in proprietà a un fondo chiuso, la cui maggioranza sarà nelle mani di Coima - incalzano - L'amministrazione continua a sostenere che il progetto sia l'unico in grado di riqualificare l'immenso immobile, anche se sono evidenti alcune criticità progettuali e vizi di sospetta illegalità".



Partecipazione attiva dei cittadini, questo chiede il gruppo: "L'ex Manifattura è della città, in questo modo non esiste democrazia. Si continua a negare un percorso partecipativo con i cittadini e le tante associazioni che si sono impegnate ad elaborare proposte alternative per il futuro dello stabile e di Lucca - continuano - Il centrodestra e il centrosinistra che si sono avvicendate al governo della città negli ultimi venti anni sono responsabili dell'abbandono e del conseguente degrado dell'immobile e della mancanza totale di una visione ampia su un nuovo e sostenibile progetto del territorio. A tal proposito, a ulteriore dimostrazione che a mancare è la volontà politica e non le possibili alternative, è utile segnalare che il Dpcm del 21 gennaio ha stanziato ben 8,5 miliardi di euro da destinare alla rigenerazione urbana".



Stando al progetto di Coima nell'ala sud dell'ex Manifattura verrebbero costruiti, tra le altre cose, parcheggi, negozi e appartamenti di lusso, aspetti che Manifatturiamo ritiene poco utili al bene della città: "Le nostre proposte sono altre e non ci curiamo dei fini politici sempre in campagna elettorale che strumentalizzano gli altri comitati per i loro fini, all'interno di una lotta giusta e importante come questa. Il progetto deve essere cancellato - concludono - È necessaria una nuova bussola con altri valori di riferimento quali solidarietà, accoglienza, lavoro giustamente retribuito, bellezza, sostenibilità, decementificazione, arte, cultura, aggregazione, giustizia sociale e partecipazione. Con queste caratteristiche si possono creare occasioni di lavoro, aule scolastiche, laboratori di arte, musica, l'università dei saperi, un museo della memoria del lavoro delle donne, sale studio, auditorium e molto altro".