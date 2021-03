Cronaca



'Libere di lavorare' è il progetto dell'associazione Luna

giovedì, 11 marzo 2021, 23:25

di chiara grassini

"Libere di Lavorare" è il progetto finanziato dall regione Toscana e che si inserisce nel programma antiviolenza con l'intento di orientare le donne nel mondo del lavoro dopo aver subito maltrattamenti. Il comune di Lucca è il capofila insieme ad altre associazioni come Luna Onlus. E' quanto affermato dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini che è intervenuto e portato i saluti istituzionali.



Daniela Venturi, la referente del progetto antiviolenza perla zona piana di Lucca, ha sottolineato e ricordato l'importanza di "uscire dal tunnel della violenza e di costruire una coesione".

Tra gli obiettivi la formazione e la promozione di tirocini per reinserire le donne nel percorso lavorativo.E infatti l'assessore regionale Alessandra Nardini ha centrato il suo intervento sul favorire l'occupazione femminile e "rompere il muro del silenzio". Rispetto, educazione alla cultura, allaparità digenere e la prevenzione sono secondo Nardini aspetti fondamentali.



Nel corso della video-conferenza ha preso la parola Giuseppe Fanucchi, responsabile del centro per l'impiego e ha spiegato che 12 donne , accompagnate dall'associazione Luna, hanno intrapreso un percorso per ritornare al mondo del mercato. Spesso non sono lucchesi e provengono da situazioni cdelicate e la maggior parte delle volte sono persone devastate, che hanno perso autostima e fiducia in se stesse. Il responsabile ha inoltre messo in evidenza un fatto significativo, ovvero la rivisitazione del curriculum di ciascuna donna. Oggi, soprattutto in tempi di pandemia, si invia tutto online e questo significa saper usare in maniera corretta Internet.

Elisbetta Mazzetti, presidente Mestieri Toscani, si occupa dei soggetti più svantaggiati che necessitano di un'occupazione ma anche di donne vittime di violenza. Due sono le organizzazioni: la cooperativa sociale di tipo B (coop donne e lavoro nella provincia di Lucca) e mestieri toscani, il consorzio nato nel 2015. Il progetto è nato il primo dicembre 2020, per l'esattezza; ma acausa delle continue restrizioni è da portare avanti. In poche parole si valorizza la figura femminile e si valutano le competenze oltre a percorsi individuali e di gruppo attraverso un metodo di orientamento collettivo. Ad oggi si contano otto donne tra i 34 e i 35 anni con a carico figli minorenni. Si tratta ditre italiane, due albanesi e una cubana. Tra i servizi a disposizione uno definito accessorio che coincilia il lavoro con la sfera privata e familiare. Come dicevamo precedentemente, è importante anche l'alfabetizzazione informatica per i motivi spiegati.



Al centro del dibattito il tema talento e personalizzazione a cra dell'associazione Luna. "Dobbiamo valotrizzare i talenti delle donne ma in seguito ai maltrattamenti vengponosoffocati" - sono state le parole di Daniela Elena Caselli-. Senza lavoro non sono libere di uscire dalla violenza:devono essere libere di pensare e di agire".



La referente Anci Toscana per le pari opportunità e le politiche contro la violenza di genere,Eleonora Ducci, ha riportato una serie di iniziative come la creazione di accordi con associazioni di categoria e del terzo settore. Non solo. Ha parlato del supporto del consigliere di parità che deve portare avanti una battaglia contro le discriminazioni sulposto di lavoro e in più è opportuno fare rete sul territorio.Un aiuto economico è basilare per tutte coloro che vogliono ottenere la patente di guida o la certificazione Hccp.



Valentina Mercanti, consigliere regionale, ha detto che "i soggetti fragili sono molti e le donne ancora di più". Ha riportato esempi concreti che riguardano la provincia di Lucca. Come nel caso del settore servizi. Circa 3000/4000 contratti potrebbero rischiare di non essere rinnovati e che "le pari opportunità rigurdano tutti".



E infine il turno di Maria Teresa Leone, consigliere provinciale con delega alle pari opportunità. Si è resa disponibile a una collaborazionee ha fatto notare che 2ascoltare il territorio è un modo per agire tutti insieme, uomini e donne". Ha ricordato il ruolo della sua delega all'istruzione affermndo che "i cambiamenti partono dall'educazione e dall'insegnamento che si ricevono sin da piccoli per crescere più consapevoli". Tra le altre considerazioni il ricordo del Lucca Family Net bandito dal dipartimento per la famiglia. Obiettivo la realizzazione di quattro azioni nell'ottica della conciliazione e del benessere nel lavoro.



Prima di giungere alla chiusura dei lavori moderati dall giornalista Anna Benedetto, Daniela Elena Caselli ha voluto mostrare un breve video della durata di circa sei minuti che spiega di cosa si occupa l'associazione attraverso delle testimonianze dirette.