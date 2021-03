Cronaca



Lucca Crea saluta Mauro Favilla

mercoledì, 17 marzo 2021, 17:37

Nel 1972, subentrato a Giovanni Martinelli che aveva voluto fare di Lucca la sede stabile dell'allora Salone dei Comics, Favilla si rese subito conto delle grandi possibilità di sviluppo della manifestazione e delle positive ricadute che essa avrebbe potuto avere in futuro per la città.

Per questo la supportò in ogni modo, senza lesinare uomini e risorse, ma, e questo fu un suo merito altrettanto grande, senza mai interferire nelle scelte culturali ed organizzative dell'evento, che proprio durante la sua permanenza nella carica di primo cittadino, conquistò le sue prime affermazioni in campo internazionale.

Più tardi, nel 2007, divenuto di nuovo sindaco, continuò a essere vicino a Lucca Comics & Games, contribuendo in modo decisivo alla sua definitiva consacrazione come evento di rilevanza mondiale.

Per tutto questo, oltre che per le sue doti umane e politiche, oggi Lucca Crea lo piange assieme alla sua famiglia.