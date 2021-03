Cronaca



Lucca: immagini degli animali sulle porte della pediatria grazie ad una donazione di "Civas"

giovedì, 25 marzo 2021, 17:22

Da domani ogni bambino ricoverato nella Pediatria di Lucca avrà sulla porta della propria camera la simpatica immagine di un animale, grazie all’originale donazione della ditta Civas di Lucca, che questa mattina nella hall dell’ospedale “San Luca” ha consegnato le sue “creazioni” alla direttrice sanitaria del presidio Michela Maielli, alla responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro, alla coordinatrice infermieristica Paola Gianni e all’ infermiera Sabrina Gianni.

Ci saranno così la stanza del panda, quella del coniglio, quella della tartaruga e via dicendo.

Una novità che sicuramente fara piacere ai piccoli ricoverati. Questa divertente “revisione” degli spazi pediatrici, come hanno evidenziato la dottoressa Maielli e la dottoressa Vaccaro, potrà contribuire a dare un po’ di allegria a bambini che devono trascorrere alcuni giorni in ospedale. Donazioni come questa possono infatti aiutare a rendere più tollerabile la degenza dei bambini.

Il titolare Enrico Orsi e Monica Lucido, in rappresentanza della squadra di 12 persone che lavora alla “Civas”, hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto di poter regalare un sorriso ai piccoli ricoverati. Hanno anche ringraziato il reparto di pediatria per la grande disponibilità e tutti gli operatori sanitari lucchesi per la loro opera quotidiana.