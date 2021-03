Cronaca



L'ultimo saluto ad un uomo perbene

martedì, 2 marzo 2021, 21:04

di chiara grassini

Lucca piange la scomparsa di Vincenzo Placido: celebrato il funerale da don Lucio Malanca nella basilica di San Frediano alle ore 15 di questo pomeriggio.

Sulla scalinata della chiesa tanta commozione e tanto dolore, poi l'arrivo del carro funebre con la bara che è stata portata all'altare.

Le parole del parroco hanno ricordato la figura di Vincenzo, poi è calato il silenzio. Era conosciuto e apprezzato e frequentava la comunità parrocchiale.

Quando terminava l'eucarestia si recava spesso a fare domande: ora Placido è nelle braccia del Signore: "Nonno eri una bellissima persona, ti voglio bene", "Abbiamo bisogno di te", "Quando ho saputo della notizia sono scoppiata a piangere", " Mi manchi anche se non ti ho conosciuto so che eri divertente". Sono stati, questi, alcuni dei pensieri letti dai nipoti in sua memoria.

Alla fine della messa i familiari si sono uniti attorno alla bara e don Lucio ha benedetto la salma.

Ad accogliere Vincenzo, fuori dalla chiesa, alcuni dei rappresentanti del mondo della politica, della cultura e della scuola. Tra essi l'ex sindaco di Lucca Pietro Fazzi, il vignettista Alessandro Sesti, il presidente della Fondazione La Versiliana Alfredo Benedetti, l'ex presidente di Lucca Crea Mario Pardini, il provveditore agli studi Donatella Buonriposi, l'ex presidente del Senato Marcello Pera, il consigliere comunale Giovanni Minniti insieme al consigliere comunale di Capannori Domenico Caruso e all'ex presidente della provincia nonché attuale sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi.

E' stato un addio pieno di affetto e amore.

Commento di Aldo Grandi: forse sbaglieremo e chiediamo venia, ma ci aspettavamo, Covid o non Covid, molti più personaggi di quel mondo della politica e della cultura lucchesi che Placido aveva alimentato e animato per tutta la sua vita.

Fotoservizio di Ciprian Gheorghita