Cronaca



Manifattura nord, iniziato smontaggio ponteggi esterni

lunedì, 29 marzo 2021, 12:38

Da questa mattina (29 marzo) le ditte incaricate dall'amministrazione comunale hanno iniziato a liberare il cantiere della Manifattura Nord e a smontare i ponteggi sugli edifici che si affacciano su piazzale Verdi, via Vittorio Emanuele, via San Domenico e piazza Cittadella, mentre per gli edifici all'interno del cantiere l'operazione è iniziata già da alcuni giorni.

Lo scorso 4 febbraio, all'indomani della riconsegna del complesso immobiliare da parte dei curatori fallimentari di Aspera Spa, l'amministrazione era dovuta intervenire d'urgenza per rimuovere la situazione di pericolo che gravava sul cantiere e sull'immobile, che peraltro è soggetto alle norme di tutela del Codice dei beni culturali. Ad oggi sono state collocate coperture provvisorie a protezione delle parti di tetto danneggiate e sono stati montati i discendenti pluviali per evitare che la pioggia continui a rovinare le facciate.

"Gli uffici stanno predisponendo le successive azioni affinché possano riprendere i lavori – spiega l'assessora all'urbanistica Serena Mammini – . Il percorso non sarà semplice perché una volta verificato lo stato di consistenza dei lavori, occorrerà aggiornare i progetti e predisporre una o più gare. Questo è comunque un passaggio essenziale, dopo mesi di blocco, per poter vedere finalmente conclusa un'opera fondamentale al recupero di una grande parte di città: un luogo identitario come la Manifattura, in tutto il suo complesso, dedicato ai servizi, alla cultura, al lavoro."