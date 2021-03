Cronaca



Marocchino dà in escandescenze in questura

giovedì, 25 marzo 2021, 12:23

di gabriele muratori

Mattinata movimentata oggi presso gli uffici della questura in via Montanara, a fianco di Viale Cavour, dove un ragazzo di origine marocchina, in stato di forte alterazione, si sarebbe presentato per chiedere spiegazioni inerenti una denuncia ricevuta a suo carico.



In seguito alle spiegazioni ricevute, secondo lui non esaustive, lo stesso avrebbe minacciato di ferirsi con una lametta che teneva in mano. A poco sono serviti i richiami per mantenere la calma da parte degli agenti, tanto che lo stesso ha iniziato quindi a tagliarsi a braccia e gambe come appunto aveva avvertito.



Nel giro di breve, l'uomo ha continuato la sua opera autolesionista ed è stato quindi poi immobilizzato a fatica dagli agenti. Contattato il 112, è giunta l'ambulanza della Misericordia e l'automedica del Campo di Marte per sedarlo e per trasportarlo in ospedale dove è attualmente sotto osservazione e vigilato dai poliziotti.