Cronaca



Marocchino tenta la fuga dopo essere evaso dai domiciliari: arrestato

giovedì, 4 marzo 2021, 14:35

Un cittadino marocchino di 40 anni è stato arrestato per evasione dai carabinieri della sezione radiomobile di Lucca.



Lo straniero, detenuto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, era evaso dalla sua abitazione di Sant’Alessio il 2 febbraio, quando, dopo aver rimosso il dispositivo che aveva sul proprio corpo, aveva abbandonato lo stesso all’interno dell’appartamento, prima di far perdere le proprie traccie.



Sino alla mattinata di ieri, quando, riconosciuto in Lammari da una pattuglia dei carabinieri nel corso di un normale servizio di prevenzione, ha cercato di fuggire nuovamente, nascondendosi all’interno dell’area boschiva che costeggia la carreggiata. Lo stesso però, dopo alcune ore e al termine di un’attività di rastrellamento della zona che ha visto impegnati numerosi militari della compagnia di Lucca, è stato localizzato, arrestato ed associato alla casa circondariale di Lucca.