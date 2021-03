Mimose di acciaio

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 8 marzo 2021, 13:33

Oggi è la giornata internazionale della donna e nella provincia di Lucca sono in programma una serie di iniziative. Come quella di stamani in piazza San Michele

lunedì, 8 marzo 2021, 13:03

Si è tenuto questa mattina, in videolezione, il progetto BiciScuola iniziativa correlata al passaggio nel nostro territorio della gara ciclistica Tirreno-Adriatico e promossa da “RCS Sport-la Gazzetta dello Sport”, in collaborazione con la polizia e la Federazione Ciclistica Italiana, rivolta agli alunni delle Scuole Primarie di tutta Italia

domenica, 7 marzo 2021, 22:45

Giornata movimentata per l'eliambulanza Pegaso della Regione Toscana che ha volato per ben tre volte, nel solo pomeriggio di oggi, nei cieli del nostro territorio

domenica, 7 marzo 2021, 19:14

Un italiano di anni 38, Francesco Di Giuseppe, residente a Lucca, è stato arrestato dai carabinieri per furto di rame. Aveva preso di mira un edificio nel quartiere di San Concordio, da dove con il peso del corpo era riuscito a sganciare due canali di gronda

domenica, 7 marzo 2021, 17:46

Avvocata, magistrata, ingegnera, architetta, imprenditora, amministratrice delegata, presidentessa, consigliera, assessora, sindaca, deputata, sottosegretaria, segretaria di Stato, ministra!! (orrore), tutto al femminile, suona proprio stonato

domenica, 7 marzo 2021, 17:43

In occasione della "Settimana dell'Ambiente", stamani una delegazione di Round Table 51 Lucca ha raccolto i rifiuti gettati a terra sulle Mura Urbane nel tratto compreso tra la Casa del Boia e il baluardo San Regolo