giovedì, 18 marzo 2021, 09:30

di aldo grandi

Lo abbiamo incontrato per la prima volta l'estate scorsa, seduti al ristorante l'Olivo di Corrado e Antonella Antonini in città, in occasione di un pranzo elettorale organizzato da alcuni professori universitari e liberi professionisti di Pisa che aveva, come ospiti d'eccellenza, Matteo Salvini e Susanna Ceccardi quest'ultima candidata alla presidenza della Regione Toscana.

In attesa dell'arrivo del corteo che muoveva da piazza San Giusto con comprensibile lentezza, ci eravamo messi a chiacchierare e il sottoscritto aveva scoperto di avere davanti un ristoratore e imprenditore decisamente simpatico, provvisto di un accento fiorentino invidiabile a chi, inutilmente, prova ad imitarlo, per di più tifoso viola accanito e cresciuto, udite udite, nel popolare quartiere di San Frediano che a noi rimandava alla mente il romanzo di Vasco Pratolini le cui ragazze di San Frediano fanno parte della storia della letteratura italiana. Se un difetto poteva avere questo trentenne dalla carnagione un po' olivastra, era quello di essere... musulmano, ma ci erano bastate alcune risposte e considerazioni per comprendere che Mohamed El Hawi, per gli amici Momi, era un musulmano che non disdegnava la cultura e la tradizione enogastronomica occidentale: Se voglio servire a tavola i miei clienti tutti italiani, come posso non mangiare e conoscere la loro cucina?

Ebbene, questo ragazzo aveva, a nostro avviso, l'imprimatur non certo papale, ma sufficiente a dargli una potenzialità che, a nostro avviso, andava assolutamente valorizzata proprio per questa sua anomalìa di carattere epicureo: un gaudente innamorato del proprio lavoro, un uomo rispettoso delle tradizioni, ma aperto al mondo e alla conoscenza degli altri.

Ci salutammo non senza che, prima, lo presentassimo a Salvini il quale, tutt'altro che sciocco, se lo mise accanto durante il convivio.

Passò del tempo e un giorno ci risentimmo poiché eravamo incuriositi, noi che in quanto ad essere gaudenti siamo secondi a pochi, dalla sua pizza che aveva, a suo dire, delle caratteristiche uniche dovute alla caparbietà e alla bravura di suo padre immigrato in Italia e a Roma quando, negli anni Settanta, fare gli immigrati era ben altra cosa che esserlo e farlo adesso.

Sì, perché Momi e la sua famiglia sono nati e cresciuti in Italia, ma il papà, musulmano doc, sbarcò nella nostra penisola in cerca di lavoro e, sperava, anche di fortuna, quando il fenomeno immigratorio era di là da venire. Con una enorme differenza rispetto ad ora: venne armato di una grande volontà di imparare e di lavorare e non gli passò mai per la testa di piazzare chiappe o piante dei piedi davanti ad un bar a chiedere l'elemosina e ad augurare il buongiorno come un distributore automatico di sigarette come, invece, avviene oggi senza che nessuno se ne meravigli o dica qualcosa. Anche l'accattonaggio e il parassitismo sociale sono diventati una sorta di minoranza etnica da difendere e sponsorizzare.

Da allora, cioè da quel primo incontro, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e Momi è diventato uno dei promotori del movimento #IOAPRO che raccoglie tutti quei ristoratori che hanno compreso che se non sono loro a darsi da fare per sopravvivere. la classe digerente al potere li lascerebbe tranquillamente morire.

Che sia, poi, un musulmano, in tutta la Toscana, a possedere gli attributi per ribellarsi al sistema che comprime le libertà più elementari e basilari in nome di un virus che colpisce a mezzo servizio e uccide solamente a certe condizioni e a una certa età, è la conferma che l'Occidente, ormai, è in una crisi morale e di identità tale da non essere più nemmeno capace di combattere per se stesso e il futuro delle sue giovani generazioni.

Mohamed El Hawi non è un eroe nel senso classico del termine. Non affronta il nemico, qualunque esso sia, armato di spada. E' soltanto un giovane che ha compreso ciò che sta accadendo in questo Paese e non soltanto, che non ci sta a subire l'irragionevolezza e la illogicità oltre all'ingiustizia dei Dpcm e che vuole, soprattutto, vivere perché quello che ci hanno consegnato da un anno a questa parte non è vivere, ma, piuttosto, un lasciarsi morire.

Momi si sposerà con la ragazza, italiana, con cui convive da cinque anni, il 10 aprile 2021. Lei non è musulmana ed è, inoltre, simpatizzante del Pd. E proprio al sindaco di Firenze Dario Nardella del partito democratico, alcuni giorni fa, incontrandolo a una manifestazione, ha chiesto provocatoriamente e dopo essere stato riconosciuto come un 'agitatore professionale', di vedere il primo cittadino celebrare il matrimonio.

Nardella, appreso chi fosse questo ragazzo che gli si era piantato di fronte senza timori riverenziali, gli ha detto che ai tempi di Mussolini - ma cosa c'entrava, adesso, il duce? - la sua protesta lo avrebbe condotto minimo in carcere. Giustamente Momi gli ha fatto notare che non siamo ai tempi del fascismo. Quanto, poi, alla proposta di celebrare il matrimonio, Nardella gli ha suggerito, come condizione, di buttare giù un comunicato con cui si scusava per la lunga protesta e ammetteva di aver commesso un errore. A questo punto il musulmano di origini egiziane ha tirato fuori la sua fiorentinità made in San Frediano e, candidamente, ma fermamente, ha risposto che, allora, il suo matrimonio avrebbe anche potuto attendere fino a nuova data da destinarsi...

Il papà di Momi, Tito appunto il cui nome gli è stato appioppato al suo arrivo in Italia, a Roma, quando lavorava come lavapiatti in cucina cercando di apprendere i segreti del pizzaiolo, non ha gradito, inizialmente, tutta questa esuberanza del figlio che, sceso in piazza per combattere la propria battaglia a difesa della categoria, è finito su giornali e Tv. Avrebbe, in realtà, preferito un profilo molto più basso anche per non dover incorrere nelle numerose multe e denunce che, negli ultimi mesi di lockdown, l'azienda ha beccato. Poi, però, di fronte all'arroganza e alla cecità del potere, anche lui ha abbracciato idealmente il figlio convinto che si può vivere in tanti modi, ma che, per morire con dignità, ce n'è uno solo: non piegarsi e non rassegnarsi.

Mohamed El Hawi possiede, col padre, tre ristoranti a Firenze, quello a Novoli in via Francesco Baracca, un altro a Gavinana dove, adesso, sta il papà e un terzo a Careggi oltre ad altri due a Ismailia in Egitto. In tutto ha 50 dipendenti che adesso, causa Covid, si sono ridotti un bel po'. Il Tito in via Francesco baracca è sempre stato aperto salvo cinque giorni quando è scattato, di recente, ils equestro e la denuncia penale, ma la corte di Cassazione, finalmente, ha bocciato ogni conseguenza di carattere penale per coloro che hanno riaperto in barba al Dpcm di questi politicanti da strapazzo a 12 mila euro garantiti ogni 27 del mese. Uno schifo oltreché una vergogna con milioni di italiani che sono precipitati nella povertà presente e, soprattutto, futura.

"Io non so come andrà a finire tutta questa storia - spiega Momi seduto al tavolo di fronte a noi che, come lui, riteniamo un omicidio politico e sociale tenere la gente chiusa in casa impedendole di lavorare e senza darle i soldi per sopravvivere - Magari fallirò oppure tutte queste multe mi faranno passare la voglia di andare avanti. L'unica cosa di cui sono certo, tuttavia, è che non me la sono sentita, una volta partito, di fermarmi, di piegare la testa, di rinunciare. Con i miei amici di #IOAPRO abbiamo messo su un bel movimento e adesso chiederemo i danni al Governo tutti uniti e tutti insieme. I soldi dei ristori non arrivano e se anche arrivassero sono minimi. Adesso ci compreranno con poche migliaia di euro, mille o duemila, dopodiché ci faranno aprire in estate sapendo bene che non è certo merito loro, ma del caldo che allontana ogni virus influenzale. Poi a ottobre saremo di nuovo allo stesso punto. Io allora non ci sto e apro. Perché è un mio diritto, perché non possono impedirmi di procurarmi il denaro necessario per pagare la gente che lavora per me e mantenere me stesso e la mia famiglia. Se non hanno i soldi per tenere tutti in casa, bene, allora che aprano e ci facciano lavorare. Noi abbiamo speso migliaia di euro per adeguare i nostri locali alle misure di sicurezza e adesso che siamo chiusi, vediamo che i contagi aumentano fino a far diventare zona rossa tutta l'Italia. Forse, allora, che non dipende dai ristoranti e che fino ad oggi non hanno fatto nulla perché non sanno dove sbattere la testa?".

Sul fronte opposto della sala c'è un tavolo con quattro fiorentini che la pensano come noi. "Ma lei è di Lucca?" ci chiedono. "Sì, veniamo da Lucca". "Allora conoscete Andrea Colombini?" continuano. "Ovviamente" ribattiamo. "Noi - aggiungono - non ci perdiamo nemmeno una delle sue dirette su facebook. E' troppo forte e non le manda certo a dire. Influencer suo malgrado, un grande".

La pizza di Momi è unica. "Tutto merito di mio padre - dice Mohamed - Le nostre palline sono al massimo di 120 grammi l'una, ma lui è capace di farle anche di 80 grammi, leggerissime e digeribili. Non ce ne sono altre così in tutta Italia". Lo sappiamo, ormai. Ne abbiamo mangiate tre, due delle nostre e una sottraendola da sotto gli occhi all'amico e compagno di foto Cip al secolo Ciprian Gheorghita. Seduti al tavolo un rumeno, Cip appunto, un egiziano musulmano Momi e un livornese-fiorentino-romano-lucchese. E poi dicono anche che siamo razzisti...

Foto Ciprian Gheorghita