Cronaca



Morto il dottor Umberto Lazzeri: stamani i funerali

mercoledì, 10 marzo 2021, 08:32

di gabriele muratori

É morto in seguito ad un infarto, il medico curante, dottor Lazzeri Umberto, 66 anni di Lucca. Da diversi giorni ricoverato nel reparto terapia intensiva dell'ospedale San Luca, è deceduto ieri mattina per il susseguirsi delle varie complicanze cardiache.



La notizia della sua scomparsa é stata appresa con enorme dispiacere in tutta la comunità dei suoi pazienti.



"Era una gran persona. Sempre disponibile e gentile. Indimenticabile sarà il suo ricordo". Questo il pensiero unanime di molti di coloro che lo hanno conosciuto nei suoi studi di San Concordio e via del Ghironcello in città. Lazzeri lascia la moglie Monica e la figlia Martina.



I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 11.00 presso la chiesa di San Concordio in Contrada.