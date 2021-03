Cronaca



Multa e chiusura per cinque giorni all'ex bar Tessieri: ormai, ci hanno preso gusto

sabato, 13 marzo 2021, 09:31

di aldo grandi

Questa volta non ci sono andati soltanto i vigili urbani. In via Santa Croce, all'ex Caffè Tessieri, sono piombati, improvvisamente, anche cinque agenti delle Volanti. Subito dopo, una pattuglia della polizia municipale.



Il tutto perché alcuni solerti cittadini 'delatori' avevano avvisato il 113 che all'interno del locale si servivano i clienti al banco. Di questi tempi, un reato così grave che, peraltro, proprio ieri la corte di cassazione ha... 'depenalizzato' (leggi qui).



Nel mirino di chi ha lo stipendio garantito ogni 27 del mese è finito, ancora una volta, Filippo Giambastiani, colui che, un paio di anni fa, ha rilevato l'attività pensando di poter svolgere serenamente e proficuamente il proprio lavoro.



Invece, complice il Covid, non è andata affatto così, ma lasciamo che sia lui stesso a raccontare che cosa è accaduto:



"Dentro il bar c'erano tre anziani, uno intento a prendere un caffè e gli altri due, semplicemente, a parlare tra loro. Qualcuno ha chiamato la polizia e sono arrivati, addirittura, in cinque con due macchine, nemmeno fossi il peggior delinquente. Poi è arrivata anche la polizia municipale. Io ammetto che, negli ultimi giorni, ho deciso di permettere, soprattutto alle persone di una certa età, di consumare il loro caffè nel bar, ma l'ho fatto perché non ne posso più. Sono stanco, gli incassi sono sempre più insufficienti a coprire le spese e non posso andare avanti così. Non rubo a nessuno, voglio solo lavorare e non mi sembra che far prendere un caffè ad una persona in un bar possa rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Mi hanno fatto una multa di 400 euro e disposta la chiusura del bar per cinque giorni, fino a mercoledì. Io non pago la multa ed ho già fatto ricorso anche perché la cassazione, proprio ieri, ha dichiarato che aprire ristoranti o caffè in violazione del dpcm non è un reato".



Quando il locale di Giambastiani fu chiuso per 30 giorni, noi della Gazzetta fummo convocati dal prefetto che, oltre ad offrirci un caffè, gradito, ci spiegò come si sentisse particolarmente vicino alle problematiche dei commercianti, dei ristoratori e dei gestori di bar e caffè. Alla luce di quanto avvenuto ieri ai danni di Filippo Giambastiani, saremmo curiosi di conoscere qual è, adesso, il parere di Sua Eccellenza.



Foto di Ciprian Gheorghita