Mutigliano, iniziati i lavori per il restauro del monumento al Milite Ignoto

giovedì, 25 marzo 2021, 13:06

A Mutigliano sono iniziati i lavori per il restauro e la pulizia del monumento al Milite Ignoto collocato nella piazza interna dell'ex colonia agricola ed eretto nel 1920.

Il sindaco Alessandro Tambellini, insieme all'assessore all'arredo e decoro urbano Gabriele Bove e al consigliere con delega ai quartieri e ai paesi, Enzo Giuntoli, ha effettuato un sopralluogo al cantiere in corso.

“L'intervento – spiega il sindaco Tambellini – fa parte del programma di recupero e valorizzazione dei monumenti legati alla memoria delle due guerre che sono collocati nelle diverse frazioni del territorio comunale. Il decoro, infatti, non deve riguardare soltanto l'ambito più propriamente cittadino, che sicuramente è di fondamentale importanza, ma anche i tanti paesi esterni al centro storico, dove questi monumenti rappresentano altrettanti punti di riferimento sia dal punto di vista del paesaggio, sia dal punto di vista della memoria condivisa”.

I lavori al monumento di Mutigliano saranno effettuati dal restauratore Lorenzo Lanciani. Dapprima sarà demolito il basamento in cemento, consolidate tutte le superfici e rimossi i depositi di sporco superficiali. Successivamente verranno fissate delle nuove ancorature in acciaio tra la parte in pietra e quella in ferro del monumento. Sarà pulita e trattata con antiossidante la struttura in ferro, mentre nella parte in pietra verranno stuccati i punti dove ci sono fessure o lesioni e verranno sistemati i frammenti pericolanti. Tutto il monumento verrà poi ripulito e consolidato e verrà integrata la porzione mancante dell'ala dell'aquila, alla sommità della struttura.

L'intervento avrà un costo complessivo di 7mila euro circa e sarà portato a termine in un mese e mezzo.