Neonata in coma: tracce di metadone e cocaina nelle urine

martedì, 16 marzo 2021, 12:54

Una storia che si fa fatica a credere possibile. Anche di questi tempi. Una bimba in coma trovata con tracce di cocaina e metadone nel sangue. Al momento la madre è indagata, ma per ipotizzare il reato di accusa è necessario attendere gli esami tossicologici e i primi risultati delle indagini condotte dalla squadra mobile di Lucca coordinata dal pubblico ministero dottoressa Laura Guidotti.

L’11 marzo intorno alle 23.30 è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca una neonata di 40 giorni in coma per arresto respiratorio.



La piccola è stata accompagnata all’ospedale dai giovani genitori. I medici, vista la gravità della neonata, l’hanno trasferita presso l’ospedale di Pisa acquisendo le prime notizie dal padre e dalla madre che hanno raccontato di aver trovato la figlia nel lettino che respirava male.



Il giorno successivo, domenica, gli uomini della squadra mob ile lucchese, appena appreso dell'accaduto, hanno iniziato un'attività investigativa per ricostruire i fatti.

La bimba era intubata e gli esami effettuati non avevano mostrato alterazioni tali da suggerire una possibile causa anche perché non erano visibili elementi riconducibili a possibili eventi traumatici quali percosse, cadute o altro. E' stato, così, deciso di procedere con le analisi delle urine alla ricerca di eventuali sostanze stupefacenti che avessero, in qualche modo, potuto provocare la drammatica crisi respiratoria. Inoltre i due genitori, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero conosciuti alle forze di polizia come assuntori di droga.



Gli accertamenti hanno fatto emergere un tasso di metadone pari a 1.644 ng\ml (si è positivi quando il dato è superiore a 100), mentre il tasso di cocaina era di 74 ng/ml, (anche con la cocaina si è positivi quando il dato supera 100).



È apparso evidente, quindi, che a fronte di un dato così elevato alla neonata sia stato somministrato metadone. La mamma non allatta la bambina.



Sulla base degli elementi investigativi la madre è stata indagata. Sarà l'autorità giudiziaria a stabilire il reato per cui procedere nei suoi confronti e per farlo si dovrà attendere l'esito delle analisi al completo e delle indagini.