Cronaca



"Noi donne non abbiamo bisogno di legittimarci declinando al femminile titoli, posizioni e incarichi"

domenica, 7 marzo 2021, 17:46

di Orietta Colacicco

Avvocata, magistrata, ingegnera, architetta, imprenditora, amministratrice delegata, presidentessa, consigliera, assessora, sindaca, deputata, sottosegretaria, segretaria di Stato, ministra!! (orrore), tutto al femminile, suona proprio stonato.

E con astronauta come facciamo? Scriviamo astronautaa, con due a? e con professionista?? Nella musica, vista la recente affermazione, ci sono il direttore d’orchestra, il primo violino, qualcuno pensa che non possano essere donne? Nella lirica i ruoli femminili sono tutti al maschile: il soprano, il mezzosoprano, il contralto e allora? Dipende solo dall’estensione della voce.

Noi donne non abbiamo bisogno di legittimarci, declinando al femminile titoli, posizioni e incarichi. Sarebbe come dire io sono diversa, ma da chi? Suonerebbe come un’affermazione di debolezza.

Un avvocato è un avvocato capace o inetto, debole o forte, esperto o alle prime armi, donna o uomo che sia.

Sarebbe come dire io sono qui eppure sono una donna, invece deve essere io sono qui e sono una donna, perché il plus altrimenti diventa minus.

È vero le donne hanno faticato molto per vedere riconosciuti i loro diritti, a partire da quello di voto, che in Italia arriva nel 1945.

E’ l’emancipazione del secondo dopo guerra, si continuano gli studi, sempre più si approda all’Università, si va a lavorare fuori, a volte anche lontano dal nido. Coraggiose? Forse ancor più coraggiose sono state quelle donne capaci, che hanno dovuto rinunciare per prendersi cura di genitori e figli. Sono scelte, a volte obbligate.

Anche ora sono poche le donne ad aver assunto ruoli chiave ed è vero che le donne guadagnano meno, che nelle stesse posizioni le retribuzioni sono più basse e questa è una discriminazione che non deve esistere. Quanti sono i capitani d’industria? Persino nelle imprese di famiglia i favoriti sono i figli maschi. Retaggi antichi.

Quote rosa che vuole dire? Funziona ora più nei consigli di amministrazione delle imprese, che in politica. Nelle liste elettorali devono comparire i nomi di donne minimo per il 40%. Ma il meccanismo antico delle preferenze poi blocca tutto e non è che se alle amministrative arrivi seconda delle donne poi passi, conta solo il numero dei voti e allora a che serve? Ci vorrà solo più tempo e nel pubblico, come nel privato, la presenza femminile dovrà essere una questione di merito e di competenza. Difficile, perché bisognerà conciliare il percorso con i tempi della maternità e le incombenze di famiglia, ma con impegno, costanza ed energia si può fare, senza arretrare. Se è questo ciò che si vuole.

A luglio compirò 73 anni, ho iniziato a lavorare a 20 come studente lavoratore (anche questo è al maschile), sono stata segretaria (pigiando i tasti della macchine da scrivere), sales services assistant (nelle società americane si parla in inglese e non c’è differenza) public relations officer, poi public relations manager e avevo 30 anni.

Intanto mi ero laureata, avevo un master in comunicazione e sedevo fra i keymen. Coloro che hanno un ruolo chiave. Fa sorridere, siamo a Milano alla fine degli anni ‘70. Le mie colleghe donne non mi invidiavano, gli uomini mi trattavano assolutamente alla pari. Avevo una responsabilità internazionale e avrei potuto fermarmi. Invece volevo sperimentare, allargare l’orizzonte, così mi dimisi e aprii uno studio, poi un’agenzia di comunicazione al servizio di imprese italiane e multinazionali, Enti, Istituzioni e nel 2017 a 68 anni 64 mila colleghi del Club del Marketing e della Comunicazione hanno votato attribuendomi il premio alla carriera, una sorta di Oscar della Comunicazione, di cui sono molto grata e fiera.

Fra i miei collaboratori c’erano diverse donne, tuttora siamo in contatto, legate da sentimenti di profonda stima, c’è chi ha fatto carriera e chi ha preferito fare la mamma, che poi è l’impegno più alto che solo una donna può assumere. La mia gioia è averle viste crescere.

Spronare e aiutare gli altri è per me un impulso irrefrenabile.

A Cinquale nel ’94, al tempo dell’alluvione, poi dopo nel ‘96 per quella dell’Alta Versilia. Da qui sono nati i Paladini Apuoversiliesi, che si battono contro l’erosione della spiaggia, dove le donne sono sempre state molto attive. Curioso, in 21 anni il nostro Segretario è sempre stata una donna, ora anche il Tesoriere lo è, ma se guardo gli elenchi siamo proprio pari uomini e donne, volontari e amanti di questa terra, che il 19 dicembre dello scorso anno hanno voluto eleggermi, confermandomi ancora una volta Presidente, non presidentessa, grazie. Il nostro statuto recita le cariche al maschile, come si deve.

Domani 8 Marzo è la festa della donna. Festeggiamo?! Se volete. Ma anche domani e dopo, tutti i giorni, signori e signore.

Poi il 19 Novembre ricordiamoci della festa degli uomini e celebriamola, donne e uomini.

Soprattutto marciamo uniti, specie ora e concentriamoci su questo, perché abbiamo un nemico, si chiama Covid. Ma tutti insieme ce la faremo.