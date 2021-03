Arrestato per furti e taccheggi: beccato in un bed&breakfast del centro

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 12 marzo 2021, 15:43

Nessuna reazione avversa di rilievo è stata segnalata rispetto alle circa 5 mila dosi appartenenti al lotto di AstraZeneca “ABV2856” (ritirato ieri, 11 marzo, da AIFA) utilizzate sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest

venerdì, 12 marzo 2021, 15:07

Torna CardioLucca nel segno della speranza dal 17 al 19 giugno. Accattivante e attualissimo il titolo dell'edizione di quest'anno: "Ripensare alla salute del cuore al tempo della pandemia"

venerdì, 12 marzo 2021, 14:44

Indagine ambientale del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale su un sito occupato da rifiuti speciali

venerdì, 12 marzo 2021, 14:41

Una Pasqua in rosso, questi i piani secondo il governo Draghi il quale è pronto a emanare misure restringenti sulla penisola a partire dal 15 marzo, in particolare nella settimana, appunto, di Pasqua e Pasquetta

venerdì, 12 marzo 2021, 13:26

In un anno, da quando è iniziata l'emergenza legata alla pandemia, l'amministrazione comunale ha distribuito 940.000 euro e 4229 buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità

venerdì, 12 marzo 2021, 10:45

L’uomo, anni fa soggiornante in Italia con regolare permesso, era tornato in Tunisia e dopo 2 anni aveva fatto reingresso in Italia in maniera irregolare, per cui era stato già assegnato ad un CPR per la procedura di espulsione