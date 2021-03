Cronaca



“Nurse24.it”: striscione davanti al “San Luca” per dire grazie al personale

giovedì, 11 marzo 2021, 14:57

Un ringraziamento per tutti gli operatori sanitari. E’ il senso di una grande foto esposta da oggi (11 marzo) di fronte all’ospedale di Lucca.

L’idea è nata dalla collaborazione fra il quotidiano sanitario nazionale “Nurse24.it” e Alessandro Conti, fotografo di Lucca e autore anche delle immagini in mostra nei mesi precedenti al “San Luca” (l’esposizione era intitolata #MEMORIA ed era dedicata all’emergenza sanitaria da Covid-19).

Lo striscione con la foto è stato posizionato nel piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale, dove resterà per circa un mese.

L’idea è stata già accolta positivamente da altri ospedali italiani.

“Un gesto di ringraziamento profondo che non ha nome – si legge nella dedica consegnata all’ospedale lucchese - per tutti coloro che ieri, oggi, domani saranno in prima linea sempre.”

Gratitudine per questa ulteriore dimostrazione di solidarietà e di vicinanza umana e sociale nei confronti del personale dell’ospedale, quotidianamente impegnato nella lotta al Covid, è stata espressa dal direttore sanitario della struttura ospedaliera Michela Maielli. Il supporto costante della comunità è infatti importante per gli operatori, da oltre un anno in prima linea in questa dura battaglia.

In allegato la foto dello striscione di ringraziamento posizionato da oggi al “San Luca” (nella prima foto il medico di direzione ospedaliera Spartaco Mencaroni e il fotografo Alessandro Conti)