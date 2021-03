"Obiettivo mare pulito", raccolta fondi di Round Table 51 Lucca

Altri articoli in Cronaca

domenica, 14 marzo 2021, 08:39

Leggete con attenzione questo articolo e l'intervista in esso contenuta e, se possibile, iniziate ad azionare il cervello e a porvi domande che abbiano un senso

sabato, 13 marzo 2021, 23:37

Una donna di 68 anni (D.M. le sue iniziali) sarebbe inciampata su una radice e avrebbe battuto la testa in un albero oggi alle 16 in una zona abbastanza impervia del morianese, in località "Il Colle"

sabato, 13 marzo 2021, 19:15

Momenti di apprensione oggi pomeriggio in centro per la caduta una lastra di plexiglass da un tetto tra via Roma e angolo via Fillungo. Fortunatamente nessun ferito

sabato, 13 marzo 2021, 18:50

Il 15 marzo è la giornata del fiocchetto lilla, simbolo della lotta contro i DCA, disturbi del comportamento alimentare, con iniziative realizzate su tutto il territorio nazionale, nonostante le norme restrittive che non consentono attività di aggregazione e coinvolgimento

sabato, 13 marzo 2021, 12:53

Da lunedì 15 marzo l’Azienda USL Toscana nord ovest procederà alla progressiva installazione delle nuove casse automatiche in tutto il territorio di propria competenza, che comprende cinque ambiti

sabato, 13 marzo 2021, 09:31

Se non è una persecuzione, poco ci manca. Nonostante le rassicurazioni del prefetto, per la seconda volta mazzata sul locale di Filippo Giambastiani in via Santa Croce. Foto di Ciprian Gheorghita