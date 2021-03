Cronaca



Pegaso della Regione a Beatrice Venezi

giovedì, 11 marzo 2021, 17:14

Il presidente Eugenio Giani consegnerà il Pegaso della Regione Toscana al direttore d'orchestra, pianista e compositrice Beatrice Venezi “per la sua brillante carriera – si legge nelle motivazioni - con la quale porta in giro per il mondo la cultura musicale italiana, toscana in particolare con le opere di Giacomo Puccini, e per il suo impegno come opinion leader per la divulgazione su un pubblico più ampio e giovane, della musica classica”.

La giovane artista toscana, nata a Lucca nel 1990, riceverà il riconoscimento nel corso di una cerimonia che si svolgerà domani, venerdì 12 marzo, alle 11.30, a Palazzo Strozzi Sacrati (Firenze, piazza Duomo 10), sede della presidenza della giunta regionale.

Sarà possibile seguire la consegna anche sul web all’indirizzo che verrà fornito ai giornalisti alcuni minuti prima dell’inizio dell’evento.