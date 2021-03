Cronaca



Pacini: 'Non perdiamo l'occasione per fare di Lucca una delle tappe del Giro d'Italia'

venerdì, 12 marzo 2021, 10:13

di Barbara Ghiselli

"Il Giro d'Italia, Giacomo Puccini e il territorio toscano: non possiamo perdere l'occasione di creare un evento unico nel 2024 dove saranno valorizzati questi tre aspetti".

Questo è il pensiero di Piero Pacini, titolare della gelateria omonima in via Roma, e pronto a contribuire al progetto che farà di Lucca una delle tappe del Giro d'Italia 2024, anno in cui si celebrerà il centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini.

"Sono rimasto sbalordito – ha fatto presente Pacini - quando ho saputo che il percorso del Giro d'Italia di quest'anno praticamente non passerà dalla Toscana, una regione che, grazie al suo territorio, si presta perfettamente per questo sport, e ancora una volta non passerà da Lucca; ho pensato quindi che, per non farci trovare impreparati all'evento del 2024, dobbiamo organizzarci per tempo e fare un ottimo gioco di squadra".

Pacini, da sempre estimatore della musica di Giacomo Puccini, ha un sogno: vorrebbe che Giacomo Puccini fosse valorizzato nella sua città natale così come Mozart viene ricordato oltre che a Vienna,

anche a Salisburgo grazie al grande lavoro fatto da Herbert von Karajan.

"Chi potrebbe sostituire a Lucca von Karajan nel lavoro da fare per valorizzare e far conoscere ancora di più Puccini e la sua musica?". Pacini non ha dubbi: "Riccardo Muti" è la sua risposta.

Pacini ha poi raccontato di aver incontrato Pierluigi Poli, presidente dell'associazione pedale lucchese che nei giorni scorsi aveva presentato in comune l'idea di organizzare una tappa pucciniana del Giro d'Italia a Lucca nel 2024 e aveva ricevuto l'approvazione e il supporto del sindaco.

"C'è la volontà di promuovere questo evento da parte mia, da parte di Pierluigi Poli e del sindaco – ha evidenziato Pacini – ma abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile, anche economico, da parte di aziende del territorio e di chiunque riesca a vedere le potenzialità di un investimento del genere".

Ha poi aggiunto: "Se riusciamo a organizzare l'evento nel 2024 a Lucca, il ritorno d'immagine per la nostra città sarà inimmaginabile: si parlerà della manifestazione prima, dopo e durante l'evento; il Giro d'Italia infatti è conosciuto sia a livello nazionale che internazionale, non resta quindi che impegnarsi, unire le forze perchè questa proposta si concretizzi".