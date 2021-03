Cronaca



Poste sotto accusa a Ponte del Giglio: via alla raccolta di firme

domenica, 21 marzo 2021, 18:05

Vista la riduzione relativa al numero del personale (da due ad una unità), recentemente attuata presso l'Ufficio Postale di Ponte del Giglio, situato sulla via di Camaiore di Lucca; ufficio del quale usufruiscono per i servizi postali gli abitanti delle frazioni/paesi: Mutigliano, Cappella, Torre, Pieve Stefano ecc; hanno deciso di effettuare una raccolta firme.

Raccolta per altro ancora in corso presso: il Bar Ponte del Giglio, la Farmacia di Ponte del Giglio ed il Bar Bao.

I residenti delle zone sopra indicate, stanchi delle lunghe file ed i lunghi tempi di attesa per poter espletare le proprie pratiche, ciò nonostante l'efficienza dell'unica impiegata presente, al fine di segnalare le difficoltà ed il disservizio che questo comporta e per richiedere che, venga nuovamente potenziato il servizio con il ripristino di due operatori di sportello, hanno deciso di effettuare questa raccolta che successivamente sarà inoltrata agli organi competenti a corredo della richiesta, auspicando in un positivo accoglimento della richiesta.