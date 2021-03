Cronaca



Prima fanno la segnaletica e subito dopo riaprono l'asfalto

venerdì, 26 marzo 2021, 11:30

di gabriele muratori

Ci scrive un lettore per segnalarci un fatto che non è proprio singolare. "Sulla via Pesciatina, in zona San Vito, da giorni una ditta sta eseguendo dei lavori a bordo strada, forse per sistemare la fibra ottica o cos'altro. Solo pochi giorni prima è stata rifatta la segnaletica stradale in tale punto.

La domanda sorge spontanea: perché le ditte che hanno eseguito i lavori a distanza di così poco tempo non si sono accordate per accavallarsi correttamente i lavori? Una parte del tratto, con tanto di vernice ancora fresca è stato subito scavato e quindi ricoperto, e le strisce di fine carreggiata sono quindi già scomparse. Poco male, per carità" - continua il lettore - "Però si tratta di una questione di principio e che francamente, nel 2021, lascia ancora da pensare".

