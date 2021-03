Cronaca



'Quartieri social' a San Concordio, proseguono i lavori: stamani il sopralluogo

giovedì, 4 marzo 2021, 14:41

di chiara grassini

Proseguono i lavori di riqualificazione a San Concordio: stamani il sopralluogo del quartiere con il vicesindaco Giovanni Lemucchi, l'assessore all'urbanistica Serena Mammini, i consigieri comunali Pilade Ciardetti e Gianni Giannini raggiunti da Lorenza Cardone, responsabile Erp.



Il punto di partenza è stato in via Nottolini dove si trova la fontana pubblica recentemente rinnovata. Il "tour" a piedi ha proseguito passando da via Ponsicchi per poi giungere in traversa I via Passamonti. Qui l'intervento prevede un impianto di irrigazione senza tagliare gli alberi esistenti. Mentre a pochi metri di distanza verranno sostituite le piante (sei in tutto) e fatto il marciapiede nuovo.



Che dire del parcheggio di via Urbicciani? Anche in questo caso marciapiede moderno e fusti spostati. Si arriva al parco pubblico Saharawi. Oltre a un canale che raccoglie l'acqua, cioè una vasca di accumulo, anche un bocciodromo, un parcogiochi e un campo da calcio. Tra le novità uno spazio riservato all'orto. Si parla infatti di 14 orticelli e sei cassoni. Quest'ultimi saranno asseganti attraverso un bando a tutti i cittadini che coltivano la passione per l'agricoltura e in modo particolare alle persone anziane o a chi ha problemi motori.



Il sopralluogo si è concluso in piazza Aldo Moro, vicino ala parco la Montagnola.



Dal comune hanno fatto sapere che il monumento inmarmo bianco verrà messo al posto dell'albero caduto dall'altra parte della piazza. Nel frattempo proseguono i lavori di riqualificazione che si dovrebbero concludere entro l'estate.



In quest'area del quartiere non è esclusa l'ipotesi di creare spazi per la didattica all'aperto poichè si trovano molte scuole.