Cronaca



Razzia al Piccolo Mondo: ladri di notte portano via perfino le... videocamere

giovedì, 4 marzo 2021, 10:14

di aldo grandi

Ladri in azione durante la notte nel centro storico, ormai, purtroppo, pressoché abbandonato a se stesso e non solo dai turisti. A farne le spese sono stati Mario Bini e Maria Kowalska, i coniugi titolari del ristorante-gastronomia Piccolo Mondo in piazzetta dei Cocomeri, due passi da piazza S. Michele. E' stato proprio Mario Bini, questa mattina poco dopo le 8, al momento di aprire, ad accorgersi che, nella notte, qualcuno era passato attraverso la finestra di vicolo della Posta ed era entrato nel locale.

Ed è bastato varcare la soglia d'ingresso per rendersi conto che era stata compiuta una vera e propria razzìa. Via i quattro cassetti dei registratori di cassa situati dietro il bancone e all'entrata con i relativi fondi cassa, poche centinaia di euro è vero, ma è sempre un danno rilevante. Via anche cinque cellulari tra cui quattro iPhone utilizzati per prendere le comande ai clienti. Via anche due tablet. Per non parlare dei danni alla finestra di vicolo della Posta. Sono state trovate, dalla polizia, anche delle tracce di sangue perse, probabilmente, da unod ei ladri nel tentativo di forzare la struttura metallica.

Incredibile, ma vero, i ladri hanno avuto anche il tempo di rubare una bottiglia di liquore Baileys bevendosela tutta per sfidare il freddo. E hanno anche asportato la centralina del sistema di videocamere così da non correre il rischio di essere individuati.

Sul posto la polizia con tanto di Scientifica per i rilievi.

Mario Bini e sua moglie puntano il dito contro l'abbandono in cui è costantemente tenuto, nonostante le richieste di intervento, vicolo della Posta, un ricettacolo di gente che lo utilizza per ubriacarsi, fare i propri bisogni corporali, delinquere. "Alla situazione esistente - commenta Maria Kowalska - ci si aggiunge anche questo. Piove sul bagnato e diventa sempre più difficile andare avanti e lavorare".

Foto Ciprian Gheorghita