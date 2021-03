Cronaca



Risorse africane arrestate: avevano trasformato il parco Valgimigli in una centrale dello spaccio

venerdì, 26 marzo 2021, 13:18

La polizia, in collaborazione con i vigili urbani, ha dato esecuzione ad alcune misure cautelari emesse dal G.I.P presso il tribunale di Lucca Antonia Aracri, su richiesta del sostituto procuratore Paola Rizzo.

L’indagine ha preso inizio nell’agosto 2020, a seguito di una serie di esposti e segnalazione da parte di cittadini che denunciavano il forte degrado, riconducibile allo spaccio di sostanze stupefacenti, del parco Valgimigli in prossimità della sortita San Frediano delle mura urbane.

L’indagine della squadra mobile, denominata “Waka Waka”, ha, quale nucleo principale, una lunghissima serie di servizi di osservazione diretta attraverso l’utilizzo di una potentissima telecamera in grado di catturare le immagine a centinaia di metri di distanza.

A seguito dei servizi di osservazione, la polizia giudiziaria, nel corso delle indagini, ha accertato l’effettiva esistenza di un sodalizio di cittadini del centro Africa che aveva fatto del parco Valgimigli la centrale dello spaccio gestendola a modo di “cooperativa” senza incarichi verticistici.

In sintesi lo spacciatore che per primo aveva il contatto con il cliente consegnava lo stupefacente richiesto, se questo non era fornito di quel tipo di stupefacente, il cliente di rivolgeva ad un altro pusher presente sulla piazza.

L’indagine è durata 6 mesi con una moltitudine di sequestri a carico di clienti, anche minorenni, fra questi alcuni quattordicenni, dopo che questi avevano ricevuto la sostanza stupefacente dal singolo Pusher. Ovviamente la cessione era stata immortalata dalla videoregistrazione.

I soggetti dediti allo spaccio, di origine gambiana e nigeriana, gravitavano, dalla mattina fino alla tarda serata, nella zona adiacente al Parco Valgimigli e all’attigua comunità per minori, spostandosi, per le cessioni anche in bicicletta.

La scelta del sito in argomento si è rivelata strategica per gli indagati, che potevano contare su un continuo flusso di persone, anche studenti, che transitavano dalla sortita San Frediano per raggiungere i parcheggi “Palatucci” e “Don Franco Baroni”. Come già detto l’attività di indagine ha permesso di accertare numerose cessioni a studenti, anche minorenni, circostanza che costituisce un’aggravante.

Gli spacciatori si davano mutuo soccorso tra di loro e contavano su una rete di connazionali che sorvegliavano la zona e avvisavano dell’arrivo delle forze di polizia. Inoltre non detenevano la sostanza indosso ma spesso la occultavano in terra, sotto i sassi e sui cespugli.

Complessivamente, al termine dell’indagine, sono state indagate a vario titolo 17 persone. E’ stato accertato lo spaccio di hashish, marijuana e del farmaco Rivotril il cui principio attivo è Clonazepam una sostanza inserita nella Tabella IV del D.P.R 309/90, farmaco salito agli onori della cronaca come vera e propria droga da strada, i cui effetti sono assimilabili, se assunta unitamente a droghe leggere o alcool, a quelli dell’eroina. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i sequestri di questo farmaco soprattutto nel nord Italia

Trattasi di una vera droga low cost che uccise anche Desirée, la ragazza drogata, violentata e lasciata morire in uno stabile abbandonato di Roma.

Tra gli spacciatori della “cooperativa” si era creato un intenso legame tant’è che durante il giorno festeggiavano ed ascoltavano musica inscenando balli del tipo Waka Waka.

In alcune circostanza, le due etnie presenti al Valgimigli, gambiana e nigeriana, a seguito di dissidi per il controllo della piazza di spaccio, non hanno esitato a passare alle vie di fatto che sono scaturite in risse tra loro.

A conclusione dell’indagine gli investigatori hanno trasmetto l’esito al Pubblico Ministero, che a richiesto al G.I.P. le misure cautelari eseguite nella mattinata odierna: in particolare sono state eseguite sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e sei obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria

Nel dettaglio ecco le risorse tratte in arresto e associate alla casa circondariale di Lucca sono:



Samba Candè nato in Guinea classe 89;

Bah Pamodou nato in Gambia classe 99;

Camara Mussa nato in Gambia classe 99;

Mbye Tamsire nato in Gambia classe 98;

Ndure Landing nato in Gambia classe 95;

Tukele Benjamin nato in Nigeria classe 93;

Saidy Abubacar nato in Gambia classe 99 sono stati arrestati e associati al carcere di San Giorgio mentre altre sei soggetti sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Nel corso dell’operazione è stata sequestrata sostanza stupefacente divisa in dosi e pronta allo spaccio e somme di denaro. Uno in particolare, Bah Pamodou, è stato inoltre trovato in possesso di 150 grammi di hashish suddiviso in dosi e detenuto negli slip e mille euro.

In totale nel corso delle perquisizioni odierne sono state sequestrare 200 grammi di hashish diviso in dosi, due grammi di cocaina e mille euro in contanti.

Commento di Aldo Grandi: ci piacerebbe sapere cosa ne pensano il sindaco Alessandro Tambellini e i suoi assessori, sempre così ospitali e pronti ad attaccare chiunque denuncia lo stato di degrado di questa città raggiunto sotto la loro amministrazione. Il parco Valgimigli era stato presentato proprio dalla giunta come un grande polmone verde a disposizione della città. E noi che vedevamo costante presenza di immigrati di colore intenti non si sa bene a fare cosa, adesso comprendiamo tutto. Allora, perdonateci, ma avevano ragione i militanti di Forza Nuova quando sono scesi in piazza per protestare e denunciare lo spaccio did roga esistente nella piazza. Già, ma loro non contano, sono 'fascisti'.

Video Risorse africane arrestate: avevano trasformato il parco Valgimigli in una centrale dello spaccio