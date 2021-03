Cronaca



“Rivogliamo il bancomat all’ospedale San Luca”: via alla petizione

mercoledì, 24 marzo 2021, 12:37

Il Cral usl 2 di Lucca si oppone alla decisione di eliminare lo sportello del bancomat che si trovava nella zona commerciale, nei pressi dell'ospedale San Luca.

La banca che lo gestiva ha, infatti, deciso di chiudere sia la filiale che la zona bancomat presente.

''Soprattutto in questo periodo di pandemia – dichiara Ermenegildo Mei, presidente del Cral – gli operatori del settore sanitario sono stati definiti eroi per le innumerevoli ore di lavoro che, spesso, non gli consentono nemmeno di riposarsi, figuriamoci di perdere tempo prezioso alla ricerca di un bancomat che, fino a poco fa, era, per loro, a portata di mano. A questo proposito – prosegue Mei – nessuno si è ancora attivato per risolvere la problematica ed ecco che faccio appello, a nome di tutti i componenti del Cral, per riportare uno sportello bancomat al San Luca. Chiunque possa contribuire nel compiere questo gesto deve sapere che porterebbe un aiuto concreto, e non solo a parole, a tutta la comunità che lavora all'interno dell'ospedale stesso.

Per questo motivo abbiamo lanciato una petizione online tramite la quale raccogliamo firme per sostenere l'iniziativa in questione'' - conclude Ermenegildo Mei.

Il link per poter firmare, in forma totalmente gratuita, sarà pubblicato sul sito www.cralusl2lucca.it e sui vari canali social del Cral.