Cronaca



Selvaggia (Lucarelli) e di cattivo gusto: giù le mani dalla pulzella di Lucca

domenica, 7 marzo 2021, 09:23

di aldo grandi

E' proprio il caso di dire: anco alle puci ni vien la tosse.

Poteva mancare al coro femminista, immancabilmente e solo verniciato a tinte rosso fuoco, nei confronti di Beatrice Venezi, l'intervento di cui non sentivamo né sentiamo mai la mancanza di una cosiddetta opinion maker al secolo anzi, all'anagrafe Selvaggia Lucarelli? Ovvio che no e una agenzia di stampa romana le ha puntualmente domandato cosa pensasse delle parole del direttore d'orchestra nostra concittadina di cui andiamo orgogliosi sul palco del festival di Sanremo.

"Quello che penso è che Beatrice Venezi dovrebbe rivendicare con fierezza il fatto di essere una direttrice visto che anni fa, in quanto donna, avrebbe potuto al massimo pulire gli spartiti con un panno caldo. Sono le donne che trattano il femminismo come un qualcosa di ideologico, anziché di necessario".

Questo il commento della Selvaggia la cui eleganza verbale, in questa circostanza, è inversamente proporzionale alla sua arguzia. Che senso ha scendere ad un livello così basso dicendo che, anni fa, avrebbe potuto al massimo pulire gli spartiti con un panno caldo? Se usassimo noi una terminologia simile ci troveremmo subito denunciati all'ordine dei giornalisti dai soliti delatori di sinistra. Se la usano a sinistra, invece, non corrono rischi della serie quattro pesi e altrettante misure.

Inoltre, a quali anni si riferisce la Lucarelli? Noi che siamo un po' più grandi di lei non ricordiamo particolari angherie o violenze psicologiche o, addirittura, prevaricazioni e molestie di qualsiasi genere per le donne in ambito musicale sin dagli anni della nostra beata incoscienza? Ma, forse, lei potrà venirci in aiuto ricordando quante musiciste sono state costrette a pulire gli spartiti invece di suon are nelle orchestre.

Se noi fossimo Beatrice Venezi, di fronte a queste parole alzeremmo la cornetta, si fa per dire, chiameremmo la Adn Kronos, agenzia di stampa che ha riportato il commento, e diremmo quello che, realmente, pensiamo. Conoscendo, però, abbastanza il direttore d'orchestra lucchese, la sua classe e la sua educazione, oltreché la sua forza d'animo e la convinzione che mette in ciò che dice e ciò che fa, sappiamo che non lo farà.

E farà benissimo. Le querele e gli esposti li lasci a chi è solito, come noi, giocar di spada lasciando il fioretto o anche tutto il resto, a chi è solito rivolgersi ai tribunali o ai censori.

Tornando, invece, a Lucca e alla Nostra, crediamo che sia necessario spiegare che non è una questione da poco quella di cui stiamo parlando. Certo, in tempi di carestia e di Covid-19, ci sono molte cose più importanti, ma attenzione gente, andando avanti così e non mettendo paletti, fra qualche anno ci troveremo a dover subìre uno stravolgimento epocale del nostro linguaggio e delle nostre identità. Volete voi questo per i vostri figli? Noi no. E faremo di tutto e ad ogni costo per scongiurarlo.

A proposito. Possibile che in questa città di morti semoventi non ci sia nessuno - né un intellettuale, né un politico, né una donna, né un uomo, magari di sinistra, che senta il bisogno di spendere due parole per difendere la pulzella di Lucca?