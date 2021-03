Cronaca



Sequestrata discarica nel comune di Villa Basilica

venerdì, 12 marzo 2021, 14:44

Il 12 marzo i militari del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale dei carabinieri forestali del gruppo di Lucca hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo disposto dal gip presso il tribunale di Lucca.

Il sequestro, atto conseguente ad un’indagine ambientale, ha riguardato una discarica in Villa Basilica, loc. Piastrata, nei pressi di una cartiera dismessa. Trattasi di un terreno, acquistato dal comune nell'anno 2008, sul quale è presente un ingente quantitativo di materiale derivante dall'attività condotta dalla cartiera medesima durante gli ultimi anni di gestione. In particolare, per quanto possibile evincere dalla documentazione acquisita, il materiale scartato da tale azienda era prevalentemente costituito da plastiche ed alluminio.

L’amministrazione comunale, pur consapevole della presenza della discarica, negli anni non ha operato né la bonifica del sito, ma neanche studi del rischio derivante dalla presenza di tale materiale che è posizionato a ridosso del torrente Pescia di Collodi formando un argine artificiale di alcuni metri di altezza. L'unico intervento realizzato è consistito nella messa in opera di una rete. L’area in argomento risulta anche vincolata dal punto di vista paesaggistico.