Sequestrata una cava a Vagli

Altri articoli in Cronaca

martedì, 23 marzo 2021, 18:20

Ecco le disposizioni in tutta la diocesi di Lucca per le celebrazioni della Settimana Santa che inizia con la Domenica delle Palme (28 marzo)

martedì, 23 marzo 2021, 17:44

Torna sul territorio il Gruppo Ecologico di Mastiano, Mammoli, Gugliano e Aquilea. Dopo la prima tranche di lavori della scorsa settimana, i cittadini che volontariamente si sono riuniti per prendersi cura del territorio hanno terminato la pulizia del Rio Mulernino a Mammoli

martedì, 23 marzo 2021, 17:43

Questo il grido di allarme del mondo della ristorazione, una delle categorie più penalizzate da inizio pandemia. Crollo del fatturato, aperture e chiusure, tante tasse da pagare e pochi aiuti economici. Da inizio pandemia non è cambiato niente: solo dubbi e incertezze

martedì, 23 marzo 2021, 17:37

Da oggi il numero unico di emergenza (NUE) 112 Regione Toscana è attivo anche nei distretti telefonici nelle province di Lucca e Massa Carrara compresi i comuni della Versilia (distretti telefonici 0583 – 0584 – 0585)

martedì, 23 marzo 2021, 12:43

È stato arrestato daglu uomini delle Violanti della questura Francesco Ragaccio di Castro, 40 anni di Agrigento, che ieri mattina ha tentato la truffa dello specchietto ad un signore di 66 anni, degenerata in un furto con strappo

martedì, 23 marzo 2021, 09:37

Come già in vigore in molti paesi d'Europa e del Mondo, e come del resto già anche in altre regioni d'Italia, anche la Toscana da oggi si adegua