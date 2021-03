Settimana dell'Ambiente Round Table 51 Lucca

Altri articoli in Cronaca

domenica, 7 marzo 2021, 19:14

Un italiano di anni 38, Francesco Di Giuseppe, residente a Lucca, è stato arrestato dai carabinieri per furto di rame. Aveva preso di mira un edificio nel quartiere di San Concordio, da dove con il peso del corpo era riuscito a sganciare due canali di gronda

domenica, 7 marzo 2021, 17:46

Avvocata, magistrata, ingegnera, architetta, imprenditora, amministratrice delegata, presidentessa, consigliera, assessora, sindaca, deputata, sottosegretaria, segretaria di Stato, ministra!! (orrore), tutto al femminile, suona proprio stonato

domenica, 7 marzo 2021, 17:43

Le infermiere del Pronto Soccorso della Valle del Serchio, insieme al personale del centro anti violenza “Non ti scordar di te” di Gallicano e al personale delle commissioni pari opportunità del comune di Castelnuovo Garfagnana e della provincia di Lucca hanno consegnato alle donne materiale contro la violenza di genere

domenica, 7 marzo 2021, 09:23

Di cattivo gusto, ignoranza e blateraggio non si muore mai, nemmeno in tempi di Covid. Parole pessime della opinionista - ma di chi?, per chi? e de che? - regina della sinistra radical chic-choc

sabato, 6 marzo 2021, 17:41

Sulla piattaforma on line dell’Istituto Machiavelli di Lucca e in diretta streaming, si è svolto un significativo Webinar dal titolo ‘ Non cadere nella rete’, rivolto a tutti gli alunni del biennio delle tre scuole dell’ISI : Liceo Classico N. Machiavelli, Liceo delle Scienze Umane L.A.Paladini e Istituto Professionale M.Civital

sabato, 6 marzo 2021, 17:34

Sarà uno spazio verde pubblico riqualificato, ecosostenibile e attento al tema dei cambiamenti climatici. Queste le caratteristiche del nuovo parco Valgimigli finanziato con fondi europei