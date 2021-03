Sistema Vagli, sequestrata Cava Prispola per corruzione

Altri articoli in Cronaca

martedì, 30 marzo 2021, 19:11

Dubbi, sospetti, incredulità. Elementi che volteggiano sul fitto mistero della morte di Moreno Galliani, l'imprenditore di 66 anni scomparso da casa sua martedì scorso nel primo pomeriggio, e ritrovato senza vita in una boscaglia pochi giorni dopo senza lasciare un perché

martedì, 30 marzo 2021, 19:09

In ordine di tempo, l’ultimo atto approvato è quello che riguarda i mezzi commerciali per il trasporto delle merci, che potranno continuare ad accedere alla Ztl gratuitamente e senza restrizioni di orario. Lo ha deciso la giunta Tambellini

martedì, 30 marzo 2021, 13:47

Il primo, Lika Perparim, protagonista di un furto in appartamento in Lammari nel mese di novembre 2020. Il secondo Oufkir Jamal, di 48 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo di pena per reati contro il patrimonio, tra cui furto, e una rapina perpetrata in via San Gregorio

martedì, 30 marzo 2021, 12:12

Sono stati identificati cinque uomini che, durante le fasi del controllo, hanno mostrato insofferenza, opponendo resistenza e oltraggiando gli operatori di polizia, i quali si sono trovati costretti a usare lo spray al peperoncino per far fronte alle aggressioni

lunedì, 29 marzo 2021, 19:08

La rivoluzione è cominciata. Il tour di IoApro, che vedrà altre quattro tappe e che come fine ultimo ha la riapertura delle categorie entro il 7 aprile, è partito ieri con un'affluenza alle stelle

lunedì, 29 marzo 2021, 17:47

Supermercati o punti d'incontro? Da quando è cominciata la pandemia sembra che ormai la differenza tra questi due non esista più. La situazione è sotto gli occhi di tutti, le lamentele quasi non si contano, ma nessuno dice niente