Cronaca



Smarrito cane pastore apuano nella zona di Arliano

mercoledì, 24 marzo 2021, 17:59

Smarrito cane pastore apuano nella zona di Arliano. Si è allontanato di casa e non sta tornando: è un pastore apuano di taglia media/grande, è docile e risponde al nome di Doodle (dudol). "Noi abitiamo in zona Arliano, ma potrebbe esser andato verso Balbano o in zone limitrofe. Chiediamo il vostro aiuto per condividere il più possibile l'annuncio e ritrovarlo. In caso di ritrovamento contattare Jeremy o Christine al 3402190538 o al 3408343430"