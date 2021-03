Sorpresi e arrestati all'interno dell'ex manicomio di Maggiano

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 1 marzo 2021, 20:07

Loro sono un gruppo di amici che, a Livorno, in inverno, da novembre ad aprile, si tuffano nel mare azzurro accanto ai Bagni Pancaldi e alla chiesa di S. Jacopo: matti? Forse, ma da... non legare

lunedì, 1 marzo 2021, 18:11

Il presidente dell’associazione, Domenico Passalacqua è stato ricevuto in via Santa Giustina dall’assessore alle attività produttive, Chiara Martini e dall’assessore alla partecipazione, Gabriele Bove

lunedì, 1 marzo 2021, 18:04

Terminal bus: affidato l’incarico per realizzare il progetto preliminare di quello che sarà il nuovo hub della mobilità della città di Lucca

lunedì, 1 marzo 2021, 14:10

Dall'1 dicembre al 28 febbraio i tre dormitori hanno ospitato 60 persone ogni notte. L'assessore Giglioli: "Presidi preziosi, ancora di più in questa fase dell'emergenza sanitaria legata al Covid 19"

lunedì, 1 marzo 2021, 13:26

Un bellissimo e toccante ricordo del professor Vincenzo Placido da parte di una collega dell'istituto Matteo Civitali che ebbe ad incontrarlo nel 1995 e a conoscerlo anno dopo anno

lunedì, 1 marzo 2021, 13:20

L'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" si unisce al dolore di tutta la città di Lucca per la scomparsa di Vincenzo Placido, apprezzato presidente dell'istituto dal 2003 al 2006. Lo fa per bocca del direttore Fabrizio Papi, allora come oggi alla guida del conservatorio